Zware wateroverlast in Noord-Brabant en Zuid-Holland na noodweer

Na een tropische dag heeft het in Noord-Brabant en Zuid-Holland hard geregend op vrijdagavond. De zware regenbuien, gepaard met onweer, zorgden voor wateroverlast op veel plekken. In de regio kwamen volgens de brandweer meer dan honderd meldingen van wateroverlast binnen, zoals ondergelopen kelders en overstroomde rioleringen.

Het Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis (ETZ) in Tilburg maakte melding van een ondergelopen kelder en wateroverlast op de begane grond. Omdat daar geen verpleegafdelingen gevestigd zijn zou de zorg in het ziekenhuis niet in gevaar zijn gekomen.

Door de hevige wind waren er op verschillende plekken meldingen van omgevallen bomen. Het treinverkeer tussen Gilze-Rijen en Tilburg lag in de avond een tijd stil vanwege een omgevallen boom op het spoor. Op de A58, A27 en A2 ontstonden files omdat er grote hoeveelheden water op de snelwegen bleven liggen en weggebruikers langzaam gingen werken.

Volgens het KNMI is er in een korte tijd bijna 75 millimeter regen gevallen. De buien zijn in de loop van de avond langzaam overgetrokken.