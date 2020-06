Zoon loopt stage op een kantoor in het centrum van Den Haag. De Engelse termen rollen moeiteloos uit zijn mond. Vanmiddag hadden ze buiten de deur geluncht. Allemaal in de rij bij dé slager van Den Haag. Op mijn vraag wat hij gegeten had, kwam alweer een Engelse term: „De signature-dish.” „Wat is dat dan?”, vroeg ik. Antwoord: een broodje bal.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 27 juni 2020