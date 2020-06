Milton Glaser (91), ontwerper ‘I love NY-logo’, overleden

De Amerikaanse ontwerper Milton Glaser, onder meer bekend van het I love NY-logo, is vrijdag op zijn 91ste verjaardag overleden. Dat schrijft The New York Times. Hij had nierfalen en stierf na een beroerte, heeft zijn vrouw aan de krant laten weten.

Glaser ontwierp in 1977 een logo dat New York moest promoten voor toeristen. Foto Hans Pennink/AP

Glaser drukte met zijn felgekleurde ontwerpen voor posters, boekenomslagen, tijdschriftcovers en platenhoezen een belangrijkste stempel op de ontwikkeling binnen de grafisch vormgeving in de jaren zestig en zeventig. Zo ontwierp hij in 1966 voor Bob Dylan een inmiddels iconisch geworden poster waarop het profiel van de zanger zwart is afgedrukt met bontgekleurd haar.

In 1977 maakte hij een logo om het toerisme in New York te bevorderen. Op de achterbank van een taxi schetste hij met rood krijt het logo op de achterkant van een enveloppe. Al snel werd het een herkenbaar symbool voor de stad. Decennia later zei hij in een interview nog altijd „verbijsterd” te zijn wat er over wat er gebeurde „met dit kleine, simpele idee”.

Hij was in 1968 medeoprichter van New York Magazine. Als eerste graficus werd Glaser in 2009 voor zijn werk onderscheiden met de National Medal of Arts, een prestigieuze Amerikaanse prijs.