Lucht voor eigenaar Steps en Miss Etam

Eindelijk een klein beetje goed nieuws voor de Belgische modegroep FNG. Vrijdag gingen drie groepen van obligatiehouders van het bedrijf, eigenaar van onder meer de ook in Nederland opererende modeketens Miss Etam, Claudia Sträter en Steps, akkoord met uitstel van betaling. Voor alle obligaties die in 2021 vervallen, in totaal 20 miljoen euro, hoeft FNG tot het einde van dit jaar geen schulden of rente af te lossen.

De afgelopen maanden volgen de negatieve berichten over FNG elkaar snel op. De handel in het aandeel ligt sinds mei dit jaar stil omdat de Belgische beurstoezichthouder het bedrijf onderzoekt. De FSMA heeft vragen bij een aantal onduidelijke transacties in het jaarverslag van 2018. Ondertussen werden de financieel directeur en de topman – een van de drie oprichters van het bedrijf – vervangen en is een crisismanager aangesteld.

Recent bleek uit de met vertraging gepubliceerde jaarcijfers van 2019 hoe groot het probleem bij FNG precies is. De modegroep leed vorig jaar een verlies van 293 miljoen euro, en dat nog vóór de coronacrisis. Het bedrijf had bovendien een schuldenlast van alles bij elkaar bijna 734 miljoen euro.

De jaarcijfers brachten nog meer aan het licht. De omzet over 2018 moest worden herzien, en werd verlaagd van 512 naar 472 miljoen euro. Uit het verslag bleek bovendien dat de nieuwe bedrijfstop niet alle cijfers kan plaatsen, omdat van een aantal transacties „de onderliggende stukken ontbreken, onvolledig of onduidelijk zijn of de economische rationale onduidelijk is”. Een derde van het verlies bleek te wijten aan „dubieuze vorderingen”, geld dat liep via complexe aankoopstructuren maar dat FNG waarschijnlijk niet meer zal kunnen innen. Vlaamse kranten schreven deze week ook nog dat FNG de winst bij zeker één overname kunstmatig opkrikte.

Het betalingsuitstel van de obligatiehouders geeft nu een beetje lucht, maar is slechts één van de vele te nemen horden voor FNG. Begin deze week kondigde de modegroep een reorganisatie aan. FNG sluit 47 winkels in België, en 287 werknemers – een kwart van het Belgisch personeel – kunnen hun baan de komende tijd verliezen.

Het bedrijf onderhandelt ook nog met banken over uitstaande leningen, en is in gesprek met de Vlaamse overheid. Die is niet alleen aandeelhouder, maar heeft ook 22,5 miljoen euro in het bedrijf gestoken.

Op een vierde vergadering die vrijdag belegd was en waar gestemd moest worden over obligaties ter waarde van 45 miljoen euro die in 2023 vervallen, waren bovendien niet voldoende leden aanwezig om te stemmen. Daarvoor wordt een nieuwe datum geprikt.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 27 juni 2020