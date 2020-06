Ethiopië kan Renaissancedam ‘over twee weken vullen’

Ethiopië ligt op schema: het kan bijna beginnen met het vullen van de Renaissancedam, een infrastructuurproject in de Blauwe Nijl dat al jaren zorgt voor spanningen met buurlanden Egypte en Soedan. Vanuit het kamp van de Ethiopische premier Abiy Ahmed kwam zaterdag een verklaring, waarover persbureau AFP bericht.

Het communiqué volgt op verklaringen van Egypte en Soedan. Leiders van die landen stelden vrijdagavond dat Ethiopië in een gesprek, onder leiding van de Afrikaanse Unie, had aangegeven het reservoir niet te vullen totdat de diplomatieke besprekingen waren afgerond en hadden geleid tot afspraken over het watergebruik. Het overleg zou binnen twee weken moeten worden hervat.

Premier Ahmed zei zaterdag niets over een vertraging van de Ethiopische plannen. Wel liet hij weten dat het „vullen over twee weken zal beginnen”.

Overleg over de Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD), een waterkrachtproject, gaat moeizaam. De bouw ervan begon negen jaar geleden en leidde direct tot onrust in Egypte, dat vreest dat het door de dam over minder rivierwater kan beschikken. Voor Ethiopië is de megadam cruciaal voor economische ontwikkeling in het land. De dam is vrijwel klaar en Ahmed stelde eerder dit jaar dat het vullen ervan in juli zou plaatsvinden. In Ethiopië is de druk groot om het tijdspad voor dit project te volgen.

Naar verwachting wordt komende week in de VN-Veiligheidsraad gesproken over de GERD. Egypte en Soedan hebben dat orgaan gevraagd om hun bezwaren tegen het Ethiopische project te beoordelen. Het steekt Ahmed dat de tegenstanders van de dam zich tot de VN hebben gericht.