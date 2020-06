De kaart die tintelt in je hand

Troeven is top. Troefkaarten tintelen in je hand. Alsof je een geheime kracht bezit. Welke kaarten er ook op tafel komen, een troef redt elke slag. De kern van een ‘slagenspel’ is dat spelers slagen binnenhalen, kleur bekennen én elkaar kunnen aftroeven. Zulke kaartspellen zijn er legio. Bridge, hartenjagen, klaverjassen, toepen.

Voor wie eens iets anders wil dan de klassiekers is er veel nieuws te beleven. Neem het slagenspel Vos in het Bos dat vorig jaar verscheen. Vos in het Bos is speciaal voor twee spelers. Je zou denken: saai, want de ene hand zal ‘sterker’ uitpakken dan de andere.

Maar nee. Doordat alle oneven kaarten een extra effect hebben, kunnen spelers het tweespel naar hun hand zetten. Zo kun je met Vos de troefkleur veranderen, met Vorst dwing je je tegenstander de hoogste kaart te spelen en met Houthakker mag je zelf tussendoor nieuwe kaarten trekken.

Ook in de eindafrekening zit een mooie balans. Wie de meeste slagen binnenhaalt wint. Maar wie álle slagen binnenhaalt, is te hebzuchtig en krijgt helemaal geen punten. Matigheid loont, net als in sprookjes.

Nog innovatiever is De Crew. Ontwerper Thomas Sing kwam met het maffe idee om een slagenspel te maken waarbij de spelers moeten samenwerken. Aan het begin van de ronde krijgen de spelers een gezamenlijke opdracht: de groene zeven moet bijvoorbeeld bij de eerste speler terechtkomen.

De moeilijkheid is dat de spelers beperkt kunnen communiceren: ze mogen één keer per ronde laten weten of een bepaalde kaart de hoogste, laagste of enige kaart van die kleur is in hun bezit.

Bij De Crew zit een boekje met vijftig opdrachten, oplopend in krankzinnigheid. Na een paar missies moest de groene drie bij speler C terecht komen vóórdat speler A de blauwe vijf binnenhaalde én speler B moest de roze één zien te bemachtigen.

Door die bizarre stapeling van doelen maakt De Crew je een betere kaartspeler. In een normaal slagenspel is de verleiding groot om louter met je eigen hand bezig te zijn. Maar De Crew dwingt je na te denken over wat anderen kunnen en willen.

De 50 verhaaltjes (missies) zijn wat houterig geschreven maar er spreekt een grote liefde voor ruimtevaart uit. „De boordcomputer NAVI slaat alarm en vraagt jullie aandacht. In het aandrijfmechanisme is een heel klein stukje metaal verschoven.” Het soort knulligheid dat we wel waarderen.

Vos in het Bos, 2 spelers, 15 euro,

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 27 juni 2020