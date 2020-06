Arjen Robben werkt aan rentree bij FC Groningen

Arjen Robben is van plan terug te keren als profvoetballer, bij FC Groningen. Dat maakte de 36-jarige aanvaller zaterdag bekend in een videobericht. Robben zegt er momenteel alles aan te doen om op de eerste training voor het seizoen 2020-2021 te kunnen aansluiten bij de Groningse selectie. „De club kan in deze periode alle hulp gebruiken om goed door de coronacrisis te komen”, luidt Robbens verklaring voor zijn eventuele rentree. „Het begon te kriebelen en nu is het mijn droom om weer in het shirt van FC Groningen te spelen.”

Robben debuteerde in december 2000 op zijn zestiende bij FC Groningen in het betaalde voetbal. Hij vertrok in 2002 naar PSV en speelde vanaf 2004 in het buitenland: eerst bij Chelsea, daarna voor Real Madrid en als laatste bij Bayern München. Na tien jaar bij de Duitse club te hebben gespeeld, nam Robben in de zomer van 2019 afscheid van het topvoetbal. In een open brief schreef Robben destijds dat hij „definitief” stopte, „een beslissing waarbij hart en verstand met elkaar in botsing kwamen”.

Een oproep van Groningen-supporters (Arjen, volg je hart!‘) om terug te keren bij de club waar hij de jeugdopleiding doorliep, kon hij toen nog weerstaan. Robben zal zondagmiddag op een persconferentie zijn besluit om weer te gaan voetballen toelichten.