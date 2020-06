Zo ziet het politieke speelveld er nu uit

Het regende kandidaatstellingen: eerst was er Hugo de Jonge, die na de terugtrekking van Wopke Hoekstra de gedoodverfde lijsttrekker voor het CDA leek. Maar al snel waren daar ook onverwachts Mona Keijzer, Martijn van Helvert én op de valreep Pieter Omtzigt. Vier kandidaten dus, die de strijd met elkaar aangaan. Tegelijkertijd bleek dat er in de partij voor wie interne partijdemocratie heilig is, D66, géén serieuze strijd zal plaatsvinden. Ook bij de ChristenUnie is het duidelijk wie het op gaat nemen tegen de andere partijen in 2021.

In deze Haagse Zaken bespreken we deze kandidaatstellingen. Je hoort wie er straks op het politieke toneel staan en wat dat betekent voor de komende verkiezingsstrijd.

