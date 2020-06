Zeeland en Rijk akkoord over compensatiepakket marinierskazerne

De provincie Zeeland en het Rijk zijn akkoord over een compensatiepakket vanwege het niet doorgaan van de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen. Dat heeft speciaal adviseur Bernard Wientjes vrijdag bekendgemaakt op een persconferentie. Het pakket heeft een totale waarde van circa 650 miljoen euro en levert op lange termijn naar verwachting meer dan duizend banen op.

Er wordt onder meer een kenniscentrum opgezet in Vlissingen dat zich richt op voedsel, water en energie. Daarvoor wordt een samenwerking aangegaan met de Wageningen Universiteit en de Universiteit Utrecht. Omdat het nu nog ontbreekt aan zo’n centrum in de provincie, zoeken veel jongeren na het voortgezet onderwijs een studie buiten Zeeland. Zij komen vaak niet meer terug naar de provincie, aldus Wientjes.

Daarnaast wordt een justitieel complex gebouwd met onder meer een zwaarbeveiligde rechtbank en zwaarbeveiligde gevangenis. Hier komt ook een kenniscentrum tegen ondermijnende criminaliteit en een faciliteit voor rechters en advocaten om in Zeeland te kunnen werken en overnachten. Verder wordt een snellere treinverbinding opgezet naar de Randstad, Brabant en Vlaanderen. Ten slotte voorziet het pakket in een huisartsenopleiding en regionaal gezondheidscentrum.

1.800 mariniers

Het kabinet besloot in februari af te zien van de verhuizing van de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne naar Zeeland, waartoe in 2012 werd besloten. In plaats daarvan verhuizen de circa 1.800 mariniers naar Nieuw-Milligen in de gemeente Apeldoorn. Veel mariniers keerden zich tegen de verhuizing naar Vlissingen, waardoor staatssecretaris Barbara Visser (Defensie, VVD) vreesde dat zij een andere baan zouden gaan zoeken.

De afgelopen maanden onderhandelden de provincie Zeeland en het Rijk over de compensatie voor de afgeblazen verhuizing. Voormalig VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes werd aangesteld als speciaal adviseur voor deze bemiddelingen, die volgens hem waren gericht op „structuurversterking van Zeeland”. De provincie loopt naar eigen zeggen miljoenen mis en stelde ook al kosten te hebben gemaakt voor de aanleg van het terrein, waar de kazerne oorspronkelijk in 2017 al in gebruik had moeten worden genomen.

‘Niet alleen om geld’

Staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken, CDA) stelt in een verklaring dat het pakket „niet alleen om geld” draait, maar ook om „het benutten van kansen die ten goede komen aan de inwoners van Zeeland”. Commissaris van de Koning Han Polman omschrijft het akkoord, dat nu aan Provinciale Staten wordt voorgelegd, als „een welgemeende uitgestoken hand” van het kabinet. Hiermee kan volgens hem „het verleden achter ons” worden gelaten.

Ook de gemeente Vlissingen is „blij” met het pakket, aldus burgemeester Bas van den Tillaar. Hij stelt net als Polman dat het akkoord „een stap vooruit” is „in het versterken van het vertrouwen en de samenwerking”.