Virusmoeheid

Volgens de gangbare definitie is een pandemie voorbij wanneer er op veertig opeenvolgende dagen geen gevallen meer worden geconstateerd in de wereld. Voorlopig breekt de afgelopen week alle records, met op vrijdag 19 juni 182.182 nieuwe gevallen wereldwijd, het hoogste aantal ooit gerapporteerd, en met gisteren de op één na hoogste dagelijkse toename volgens de officiële meldingen: 172.383 verse infecties. Maar het overgrote deel daarvan is inmiddels ver weg, op andere continenten, en uit zelfbescherming denken we daar maar liever niet te veel aan.

Er zijn veertig dagen verstreken sinds premier Giuseppe Conte op televisie het volk toesprak en ‘met vertrouwen en een gevoel van grote verantwoordelijkheid‘ de beëindiging van de quarantaine aankondigde. Het virus waarde toen nog rond in Italië, maar de regering had er, net zoals wij allemaal, genoeg van. Het was tijd voor andere prioriteiten.

En nu, veertig dagen na het besluit om een begin te maken met pogingen om net te doen alsof alles weer normaal was, is het virus nog steeds in het land. Er wordt nog steeds elke dag om zes uur een virusbulletin uitgevaardigd met de nieuwe officiële cijfers, maar niemand leest dat nog, zelfs Stella niet. We zijn virusmoe. Het is voorbij, niet omdat het voorbij is, maar omdat we hebben besloten dat het nu maar eens voorbij moet zijn.

De hemel is onbewolkt bij een temperatuur van 26 graden. De mezzogiorno zucht met speelse windsnelheidjes van zeven kilometer per uur. Er wordt een luchtdruk gemeten van 1017 mbar en een luchtvochtigheid van 79 procent. De zichtbaarheid is meer dan tien kilometer en er is in de verste verte geen vooruitzicht op enige neerslag.

De parasols op Piazza delle Erbe zijn uitgeklapt. De tafeltjes staan ver uit elkaar, maar Stella mag aan mijn tafeltje zitten onder de zoemende zomeravondlucht.

Schrijver Ilja Leonard Pfeijffer woont in Genua. Op deze plek schrijft hij over de impact die het coronavirus heeft op het leven daar.

Zaterdag sluit Ilja Leonard Pfeijffer zijn dagelijkse rubriek af met een terugblik op de quarantainetijd.

