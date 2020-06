De leerlingen in havo-4 maken een start met het profielwerkstuk. Het onderwerp moet bij een van de vakken passen. In duo’s zoeken ze een onderwerp en bepalen ze welke vakdocent hun begeleider moet zijn. Twee meiden willen mij, docent Nederlands, als begeleider. Ze hebben al een onderwerp: jeugdcriminaliteit. Ik laat de dames een poosje hun keuze uitleggen. Ze hebben al heel wat deelvragen bedacht: wat is het, waarom, welke straffen; alles komt voorbij. Ik demp hun enthousiasme noodgedwongen, want de link met mijn vak ontbreekt. Maar zonder een spoor van ironie of spot stellen ze me gerust: „Geen zorgen mevrouw, we doen het immers over jeugdcriminaliteit in Né-der-land!”

Een versie van dit artikel verscheen ook in nrc.next van 26 juni 2020