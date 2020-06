Steunpakket KLM bedraagt 3,4 miljard euro

Het kabinet steunt KLM met een pakket ter waarde van 3,4 miljard euro. Het gaat om 1 miljard euro aan leningen, en 2,4 miljard euro aan garanties op commerciële leningen. Hiertegenover staat dat het luchtvaartbedrijf een reorganisatie moet gaan doorvoeren. Dat maakten ministers Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) en Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) vrijdagochtend bekend tijdens een persconferentie.

Er zijn een aantal voorwaarden gesteld aan de steun. Zo wordt van KLM verwacht dat zij de kosten met 15 procent terugbrengen, onder andere door de salarissen van het personeel te verlagen. Hiervoor zal komende tijd een plan worden opgesteld. De ministers hebben niets gezegd over mogelijke ontslagen bij het bedrijf. Zolang het bedrijf de steun ontvangt mogen geen dividend, salarisverhogingen of bonussen worden uitgekeerd. De steun moet nog worden goedgekeurd door de Europese toezichthouder.

Verder worden de banden tussen KLM en Schiphol verder aangetrokken. Als de maatschappij met de luchthaven wil stoppen als knooppunt, moet zij vijf jaar van tevoren opzeggen in plaats van negen maanden. Dit omdat KLM mede gesteund wordt om de werkgelegenheid op en rondom de luchthaven te behouden.

Ook zijn er duurzaamheidseisen aan de steun verbonden. Het aantal nachtvluchten op Schiphol moet met 20 procent worden teruggebracht van 32.000 naar 25.000 per jaar. Ook moet de CO₂-uitstoot per kilometer per passagier tegen 2030 met 50 procent worden teruggebracht ten opzichte van de uitstoot in 2005. Vanaf 2030 moet ook 14 procent van de door KLM gebruikte brandstof duurzaam zijn. Deze duurzaamheidsplannen zelf zijn overigens niet nieuw, erkent minister van Nieuwenhuizen:

„We willen niet alleen het bedrijf door de crisis loodsen maar willen ook dat het sterker uit de crisis komt”, zei minister Hoekstra. De financiële steun is bedoeld om het bedrijf door de coronacrisis te loodsen. KLM-topman Pieter Elbers noemt de huidige crisis in het bedrijf „van ongekende omvang”, aldus ANP.