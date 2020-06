Steun van 9 miljard voor Lufthansa goedgekeurd

De aandeelhouders van Lufthansa hebben donderdag groen licht gegeven voor de staatssteun en de daarbij horende voorwaarden. Het steunplan werd aangenomen met 98 procent van de stemmen tijdens een extra vergadering. Er was twee derde nodig.

De Duitse overheid wil Lufthansa steunen met maatregelen ter waarde van 9 miljard euro. Een omstreden onderdeel van het pakket is de aankoop door de staat van een belang van 20 procent in de luchtvaartgroep met 138.000 werknemers en dochterbedrijven in België, Zwitserland en Oostenrijk. Bestuursvoorzitter Carsten Spohr zei dat „wij bij Lufthansa ons bewust zijn van onze verantwoordelijkheid het bedrag tot 9 miljard euro zo snel mogelijk terug te betalen aan de belastingbetalers”.

Ook vanuit Brussel hoeft Lufthansa, dat net als de concurrentie hard door de coronacrisis is getroffen, geen problemen meer te verwachten. De Europese Commissie keurde donderdag de steunoperatie goed. Als voorwaarde voor goedkeuring moet Lufthansa een deel van de landingsrechten op de luchthavens van Frankfurt en München inleveren.

Eurocommissaris Margrethe Vestager (mededinging) zei dat de noodhulp Lufthansa zal helpen de crisis in de luchtvaartsector te doorstaan. De voorwaarden rond de landingsrechten, waardoor andere maatschappijen de kans krijgen vanaf de twee luchthavens te vliegen, moeten voorkomen dat de concurrentie te veel wordt verstoord.

De Ierse concurrent Ryanair is fel gekant tegen de miljardensteun voor Lufthansa. Ryanair vecht de beslissing van de Commissie om akkoord te gaan met het noodpakket daarom aan bij het Europese Hof van Justitie. „Als Lufthansa de steun nodig heeft om competitie uit de weg te ruimen, dan heeft de maatschappij het niet nodig om te overleven”, zo zei directeur juridische zaken van Ryanair Juliusz Komorek donderdag tegen journalisten. „Liquiditeitsproblemen zijn de enige rechtvaardige reden om staatssteun te krijgen in deze crisis.”

Vertrekregeling

De afspraken over de staatssteun voor KLM zijn nog altijd niet afgerond, maar worden elk moment verwacht. Dochter Transavia maakte donderdag bekend dat vast personeel gebruik kan maken van een vrijwillige vertrekregeling. Volgens Transavia moet de regeling in de toekomst gedwongen ontslagen voorkomen. Dit omdat door de crisis en het trage herstel er straks minder werk is.

Vakbonden zijn nog niet gehoord over de vertrekregeling, zegt cabinebond VNC. De regeling kwam voor hen als een „complete verrassing”.

De vergoeding wordt gebaseerd op het aantal dienstjaren en bedraagt een kwart bruto maandsalaris per dienstjaar voor de eerste tien dienstjaren en één bruto maandsalaris vanaf het elfde dienstjaar. De vergoeding bedraagt in totaal maximaal achttien maandsalarissen.

Hoeveel medewerkers uiteindelijk van de regeling gebruik kunnen maken, bepaalt Transavia na de aanmeldingstermijn. Transavia heeft circa 2.600 mensen in dienst. (NRC/ANP)

