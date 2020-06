Russische theatermaker Serebrennikov schuldig bevonden aan verduistering

De Russische film- en theatermaker Kirill Serebrennikov is schuldig bevonden aan verduistering van theatersubsidie. Dat heeft een rechtbank in Moskou vrijdag bekendgemaakt, meldt persbureau Interfax. Twee anderen met wie Serebrennikov samenwerkte, de producenten Aleksej Malobrodski en Joeri Itin, werden ook schuldig verklaard. Critici doen de strafzaak af als politiek gemotiveerd.

Volgens de rechter heeft het drietal „op grote schaal fraude gepleegd door middel van bedrog en vertrouwensmisbruik”. De straf wordt later bekendgemaakt. De Russische justitie eiste eerder zes jaar celstraf tegen Serebrennikov, vijf jaar tegen Malobrodski en vier jaar tegen Itin. Bovendien zouden ze allemaal boetes van omgerekend duizenden euro’s moeten betalen. Een vierde verdachte, de oud-medewerker van het ministerie van Cultuur Sofja Apfelbbaoem, werd vrijdag niet genoemd.

Serebrennikov (50) werd in de zomer van 2017 gearresteerd omdat hij overheidsgeld zou hebben verduisterd dat bestemd was voor zijn theatercollectief Sedmaja Stoedia (‘De Zevende Studio’). Omgerekend zou het gaan om ongeveer een miljoen euro. Veel figuren in de Russische artistieke wereld hebben de zaak veroordeeld, Serebrennikov zou vervolgd worden vanwege zijn werk. Sedmaja Stoedia had onder meer aandacht voor in Rusland controversiële onderwerpen waaronder homoseksualiteit.

Lees ook: Russische justitie eist zes jaar cel voor regisseur Serebrennikov