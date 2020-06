Personeel Tata Steel gaat verder met staken na mislukt overleg

Medewerkers van Tata Steel gaan weer verder met staken. De werkonderbrekingen lagen sinds sinds woensdagmiddag stil vanwege overleg tussen de vakbonden en de directie van het staalbedrijf in IJmuiden, maar dat leverde niets op. De directie heeft naar eigen zeggen meer tijd nodig voordat zij kan reageren op de eisen van het personeel en de bonden, meldt vakbond FNV vrijdag.

De directie en vakbonden gingen donderdag voor het eerst in weken met elkaar in gesprek. Volgens FNV was dit een „constructief verkennend overleg”, maar heeft dit „geen vertrouwen” opgeleverd bij de bond. „Ze doen alleen maar vage toezeggingen en vragen om meer tijd”, aldus FNV-bestuurder Roel Berghuis in een verklaring.

Vitale onderdelen

De nieuwe werkonderbrekingen, die vanaf vrijdagmiddag plaatsvinden, zullen vitale onderdelen in de staalproductie raken, zegt Berghuis tegen persbureau ANP. Peter Böeseken van vakbond CNV zegt tegen het persbureau „elk moment” bereid te zijn tot nieuw overleg met de directie.

De stakingen, die twee weken geleden begonnen, zijn een reactie op de aangekondigde reorganisatie bij Tata Steel. Personeel vreest dat daarbij duizenden banen verloren gaan. In een eisenpakket eist FNV onder meer dat er geen ontslagen vallen bij Tata Steel Nederland en dat er geen onderdelen van het Nederlandse bedrijf worden verkocht. Ook is er onvrede over het volgens werknemers gedwongen vertrek van directeur Theo Henrar.