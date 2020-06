OM komt met nieuwe telefoontaps over neerschieten MH17

De verdachten in de MH17-zaak hebben kort na de crash telefonisch gemeld dat ‘hun’ Boek-installatie een vliegtuig had neergeschoten. Dat blijkt uit nieuwe telefoontaps die het Openbaar Ministerie vrijdag op zitting heeft gepresenteerd.

De telefoongesprekken vormen het meest concrete bewijs tot nog toe in het MH17-proces tegen drie Russische en één Oekraïense verdachte.

Uit de tapgesprekken blijkt dat de pro-Russische separatisten dachten dat ze een Oekraïens gevechtsvliegtuig hadden neergehaald.

Om 16.48 uur, kort nadat MH17 is neergestort in Oost-Oekraïne, belt verdachte Leonid Chartsjenko met verdachte Sergej Doebinski. „Wij zijn op de plek. We hebben al een ‘Soesjka’ neergehaald”, zegt Chartsjenko. ‘Soesjka’ is jargon voor gevechtsvliegtuigen van vliegtuigbouwer Soechoj.

‘Goed nieuws, toch Igor?’

Later op de avond, om 19.52, belt Doebinski met verdachte Oleg Poelatov. Daarin vraagt Doebinski: „Zeg, heeft onze Boek geschoten of niet?” Poelatov antwoordt daarop: „De Boek heeft een Soesjka neergehaald, nadat de Soesjka de Boeing heeft neergeschoten.”

Dit is ook de versie die commandant Doebinski meteen daarna doorgeeft aan hoofdverdachte Igor Girkin, die leiding gaf aan de strijdkrachten van de Volksrepubliek Donetsk.

Doebinski: „De Soesjka heeft de Boeing fokking geraakt en daarna hebben wij de Soesjka fokking neergeschoten met onze Boek. Goed nieuws, toch Igor?”

Girkin: „Ik weet niet, eerlijk gezegd geloof ik dit niet zo ...”

Doebinski: „Wij gaan sowieso de schuld krijgen van het neerhalen, als je begrijpt wat ik bedoel.”

Zoveel bewijs

Het Openbaar Ministerie presenteerde het nieuwe bewijs tijdens een reactie op de onderzoekswensen die de advocaten van Oleg Poelatov de afgelopen week bekend hadden gemaakt. Advocaten Sabine ten Doesschate en Boudewijn van Eijck stelden dat ‘alternatieve scenario’s’ – zoals de mogelijkheid dat MH17 is neergehaald door een Oekraïens gevechtsvliegtuig – op grond van het dossier niet kunnen worden uitgesloten. Volgens het OM is er echter zoveel bewijs dat wijst in de richting van een Russische Boek-raket, dat andere versies niet nader hoeven te worden onderzocht. Zo liet officier van justitie Thijs Berger zien dat in de sponning van één van de cockpitramen van de Boeing-777 van Malaysia Airlines een fragment van een Boek-raket is aangetroffen.

Op 3 juli zal de rechtbank laten weten welke onderzoekswensen van de verdediging zijn toegewezen. Wanneer de inhoudelijke behandeling begint, is nog niet duidelijk.