Noodverordening voor Helmond uit vrees ongeregeldheden

Voor de gemeente Helmond is vrijdagavond en -nacht een noodverordening afgekondigd. De burgemeester is tot dat besluit gekomen in overleg met het OM en de politie nadat er signalen waren dat zich ongeregeldheden zouden voordoen, net zoals eerder deze week het geval was. Ook zijn er vier gebieden aangewezen als veiligheidsrisicogebied waar de politie vrijdag preventief kan fouilleren.

Volgens de gemeente is er „uit politieinformatie en openbare bronnen” gebleken dat werd opgeroepen tot het „ernstig verstoren” van de openbare orde. De gemeente wijst op een ‘bokswedstrijd’ waarvoor wordt opgeroepen, en waarvoor geen vergunning is aangevraagd of gegeven.

Overlast

Een soortgelijke oproep leidde in de nacht van dinsdag op woensdag tot „een massale opkomst” van mensen in Helmond, schrijft de gemeente. Toen ontstond „overlast in de vorm van ernstige ongeregeldheden en schade aan particuliere en gemeentelijke eigendommen”. Een groep van zeker honderd jongeren gooide met stenen en stak vuurwerk af in de binnenstad.

De noodverordening van vrijdag omvat onder meer een samenscholingsverbod en een verbod om alcohol te drinken. De maatregelen gelden sinds 18.00 uur vrijdagavond en zijn tot zaterdagochtend 06.00 uur van kracht.

Rond half acht vrijdagavond heeft de politie een 21-jarige Helmonder met een mes op zak aangehouden, op een locatie binnen een van de vier veiligheidsrisicogebieden. „Het is redelijk rustig op straat”, aldus de politie via Twitter.