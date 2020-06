Recordaantal nieuwe besmettingen in de VS

Voor de tweede dag op rij is er in de Verenigde Staten een recordaantal nieuwe coronavirusbesmettingen bijgekomen. Persbureau Reuters meldt dat er in de afgelopen 24 uur meer dan veertigduizend nieuwe besmettingen zijn geregistreerd. Met name in Texas, Florida en Californië zijn zware stijgingen geconstateerd. In totaal heeft de VS volgens de laatste cijfers van de John Hopkins University bijna 2.5 miljoen besmettingen, met meer dan 120.000 doden door de gevolgen van Covid-19.

Op dezelfde dag dat het tragische dagrecord werd gebroken, zei de Amerikaanse vice-president Mike Pence dat de curve van besmettingen is afgenomen. Tijdens een persconferentie in het Witte Huis zei Pence dat de spreiding van het virus in de VS vertraagd is. “We hebben levens gered”, zei Pence.

Viroloog Anthony Fauci heeft op vrijdag de uitspraken van Pence tegengesproken en gewaarschuwd dat de zwaarste weken nog moeten komen. Ook zei Fauci dat in het Witte Huis wordt gesproken over een nieuwe teststrategie. Op donderdag zei Robert Redfield, de directeur van de nationale gezondheidsdienst CDC al dat er waarschijnlijk tien keer meer besmettingen zijn in de VS. Volgens Redfield ligt het daadwerkelijke aantal besmettingen in de VS op twintig miljoen.