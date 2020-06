Kärnkraft is zó schoon en fantastisch

Een schone toekomst is een pleidooi voor kernenergie. Dat zegt de ondertitel al, maar al lezende besef je pas dat daar ook retoriek bij hoort. Het klimaatprobleem is niet gewoon erg, het is „nog erger dan je denkt”, het is „een slowmotion-equivalent van een asteroïde die misschien al het leven op aarde zal vernietigen”. Maar er is een oplossing. Doe als Zweden. Daar hebben ze centrales voor „een nieuwe energiebron die kärnkraft werd genoemd.” Een fantastische manier van energie opwekken, stabiel, zonder CO 2 -uitstoot, met amper afval. Aan het einde van het hoofdstuk wordt ‘onthuld’ dat kärnkraft het Zweedse woord voor kernenergie is.

Een pleidooi houden voor kernenergie is niet gek. Zonne- en windenergie hebben nadelen, dat laten de auteurs, waarvan er één Zweeds is, goed onderbouwd zien. Vooral de wisselende beschikbaarheid (de zon schijnt vaak niet, het waait niet altijd en overvloed opslaan kan nog niet) maakt dat ook landen die hier sterk op inzetten afhankelijk blijven van stabiele energievoorziening uit kolencentrales. Het is wereldwijd nog niet gelukt om minder kolen te gaan verstoken. De oplossing voor het klimaatprobeem is nog ver weg en kernenergie kan een deel van de oplossing zijn. De auteurs zien het liefst een toekomst met zonne- en windenergie én stabiele kernenergie.

Waarom zijn landen dan niet als een gek kerncentrales aan het bouwen? Omdat er ook bezwaren zijn. Er is angst, voor ongelukken en straling, „een angst die niet realistisch is maar die feitelijk wel onze dood betekent”. En neem het afval. Dat is „relatief onschadelijk” en men doet maar moeilijk over opslag. Als landen kernenergie gebruiken betekent het niet dat ze ook makkelijk kernwapens kunnen maken, schrijven de auteurs, en bovendien worden kernwapens goed gereguleerd.

De auteurs stappen snel over zulke bezwaren heen. Terwijl het niet de minsten zijn die hun kerncentrales sluiten. Maar waaróm besloot Duitsland dan daartoe? Daar wordt niet serieus op in gegaan, het maakt het pleidooi eenzijdig. En ze laten voor wie meer van kernenergie wil weten een relevante vraag liggen: hoe werkt het?

Joshua Goldstein & Staffan Qvist: Een schone toekomst Een pleidooi voor kernenergie als oplossing voor klimaatverandering Atlas Contact, 255 blz. €21,99 ●●●●●