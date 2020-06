Kabinet rekent op ‘astronomisch’ begrotingstekort van 68 miljard euro

Het kabinet verwacht dat het begrotingstekort van Nederland door de coronacrisis dit jaar zal uitkomen op 8,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat betekent een tekort van 68 miljard euro, is te lezen in een raming die minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) vrijdag gestuurd heeft naar de Tweede Kamer.

Het tekort is flink minder dan de 92 miljard euro waar Hoekstra rekening mee hield bij het verschijnen van de Voorjaarsnota eind april. Dat was een „grove schatting”, schrijft de minister vrijdag. Inmiddels heeft het Centraal Planbureau (CPB) een macro-economische inschatting gemaakt. Ook heeft het kabinet meer inzicht in de uitgaven aan de steunmaatregelen voor bedrijven en in de misgelopen belastingopbrengsten.

Premier Mark Rutte (VVD) sprak vrijdagmiddag bij zijn wekelijkse persconferentie van „een tekort van astronomische omvang”. Hij zei dat Nederland zich de steunmaatregelen kan veroorloven doordat de overheidsfinanciën de afgelopen jaren op orde zijn gebracht. „Dat we met zijn allen in staat zijn om dit mogelijk te maken, komt doordat we buffers hadden opgebouwd”, zei hij volgens persbureau ANP.

Fors meer

Het tekort van 68 miljard euro is fors meer dan bij Prinsjesdag werd begroot. Toen hield het kabinet nog rekening met een overschot van 2 miljard. Door de maatregelen die het kabinet genomen heeft om de uitbraak tegen te gaan en economische gevolgen te beperken, loopt de overheidsschuld op tot 63,1 procent van het bbp - een totaalbedrag van 491 miljard euro. Het CPB houdt rekening met een economische krimp van 6,4 procent.

Het ministerie benadrukt dat de huidige raming een „ruwe schatting” is. Deze kan veranderen „afhankelijk van de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland en daarbuiten en de financiële en economische gevolgen hiervan”.