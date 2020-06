Het virus houdt huis in VS, Brazilië, India

Pandemie woedt nu vooral in de Amerika’s

De eerste piek in Europa is achter de rug, andere continenten hebben veel moeite om de corona-epidemie onder controle te krijgen. Neem de VS, waar het virus een kleine week na het hoogtepunt van de Europese epidemie een piek beleefde. Het aantal bevestigde besmettingen vlakte af, maar er is nu weer sprake van een opleving. De afgelopen week kwamen er ruim 200.000 nieuwe besmettingen bij.

In de Verenigde Staten heeft de epidemie zich verplaatst van het oosten, dat in wat rustiger vaarwater is gekomen, naar de zuidelijke staten. Daar lijken ook meer jongvolwassenen besmet te raken.

In Zuid-Amerika kampt Brazilië met de grootste problemen. Daar zijn meer dan 50.000 doden geregistreerd. De afgelopen week werden elke dag ruim 20.000 en soms ruim 40.000 nieuwe zieken geregistreerd. Inmiddels zijn er ruim een miljoen Brazilianen positief op corona getest – in werkelijkheid gaat het om veel meer gevallen omdat er relatief weinig wordt getest. In Azië is de epidemie groot in India, dat nu dagelijks rond de 15.000 nieuwe gevallen vindt, en in buurlanden Pakistan en Bangladesh.

Duitsland: R piekte hoog

In Europa worden ook nieuwe brandhaardjes ontdekt. In Duitsland kwam het reproductiegetal R, dat staat voor het gemiddeld aantal mensen dat door een zieke wordt aangestoken, ruim boven de 1. Dat wil zeggen dat de epidemie groeit.

Duitsland had te maken met één heel grote uitbraak in een slachterij in het stadje Gütersloh, in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. In korte tijd werd bij meer dan duizend medewerkers een besmetting vastgesteld. In een flat in Göttingen was een wat kleinere uitbraak na het Suikerfeest – verschillende bewoners hadden niet voldoende afstand gehouden.

In beide gevallen grepen de autoriteiten stevig in – de flat werd afgesloten van de buitenwereld. De medewerkers van de slachterij moeten ook in quarantaine, net als de bewoners van wijken waar veel werknemers wonen. De maatregelen lijken te helpen: volgens de laatste cijfers van het Robert Koch-Institut (RKI), het Duitse RIVM, is de R weer onder de 1 gezakt. Dat de R hevig schommelt, komt volgens het RKI door het lage aantal besmette personen in Duitsland.

Spanje: verschillende brandhaardjes

Ook Spanje heeft te maken met kleinere uitbraken, al zijn dat er een stuk meer dan in Duitsland. Ook hier zijn de bronnen waarschijnlijk getraceerd, maar ze lopen meer uiteen: van fruitplukkers in de provincie Huesca in het noorden van het land, tot een uitbraak in het Zuid-Spaanse Málaga in een centrum van het Rode Kruis. Ook is er een aantal clusters gevonden in verzorgingstehuizen.

De uitbraken zijn kleiner dan die in Duitsland – het gaat vaak om enkele tientallen besmettingen. Het totaal aantal besmettingen in Spanje is sinds begin juni vrij stabiel, met dagelijks tussen de twee- en driehonderd positieve tests. Maar de nieuwe uitbraken leiden wel tot zorgen, met het vakantieseizoen op komst. De uitbraken zijn versplinterd over het land, en dat maakt beheersing met gerichte maatregelen moeilijk. Ook in Spanje zijn in sommige regio’s de maatregelen weer aangescherpt en mag er bijvoorbeeld beperkt tussen regio’s worden gereisd.

Zuid-Korea: tweede golf

Is in Zuid-Korea de eerste golf nog aan het na-ijlen, of is de tweede begonnen? Na de eerste piek in februari had Zuid-Korea de epidemie aardig onder controle, maar de afgelopen weken begon het aantal bevestigde besmettingen weer op te lopen. Het is een tweede golf, stelde Jung Eun-kyeong van het Koreaanse onderzoeksinstituut voor volksgezondheid. Volgens Jung is de tweede golf begonnen met een vakantieperiode begin mei, toen het virus zich heeft verspreid.

De eerste nieuwe gevallen werden gelinkt aan een uitgaansgebied in Seoul, maar inmiddels zijn nieuwe uitbraken getraceerd naar warenhuizen en kantoorgebouwen in en rond de hoofdstad. Ook zijn zeventien bemanningsleden van twee Russische schepen die in een haven in Zuid-Korea liggen, positief getest.

Rond Seoul zijn de maatregelen aangescherpt: publieke gebouwen zoals musea en bibliotheken zijn gesloten. Als het aantal besmettingen niet afneemt, worden de regels mogelijk in heel het land aangescherpt.

Desondanks blijven de aantallen positieve testen laag: elke dag worden er enkele tientallen nieuwe patiënten ontdekt. Sinds begin mei zit daar ook nauwelijks groei in. Dat was heel anders tijdens de eerste golf, toen het aantal binnen twee dagen kon verdubbelen en er op het hoogtepunt bijna duizend besmettingen op één dag werden gevonden.

Bovendien, ter vergelijking: in Nederland werden de afgelopen week 394 nieuwe coronapatiënten ontdekt. Méér dan in Zuid-Korea – daar waren het er 296.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 27 juni 2020