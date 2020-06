Facebook past beleid aan na advertentieboycots

Facebook gaat zijn beleid aanpassen omtrent haatdragende berichten op het sociale medium. Topman Mark Zuckerberg maakte dat vrijdagavond bekend in bericht op zijn persoonlijke pagina. De aankondiging kwam kort nadat Unilever bekendmaakte dat het zich aansluit bij tientallen andere bedrijven die voorlopig niet op Facebook adverteren. Zij vinden dat het platform te weinig doet tegen haatzaaien en racistische berichten.

Facebook-posts waarvan de inhoud indruist tegen het beleid van het platform maar die wel nieuwswaardig zijn, krijgen voortaan een disclaimer. Berichten die oproepen tot geweld worden volgens Zuckerberg hoe dan ook verwijderd, of die nou nieuwswaardig zijn of niet. Bij posts die gaan over stemmen komt een link naar een pagina met informatie over het uitbrengen van een stem.

Advertentiebeleid

Ook gaat Facebook een strenger advertentiebeleid voeren. Reclames waarin gediscrimineerd wordt, worden niet meer toegelaten. Wanneer het nieuwe beleid ingaat, zei Zuckerberg niet in zijn Facebook-post.

In de nasleep van de dood van de Afro-Amerikaanse George Floyd en de wijdverspreide antiracismebetogingen die daarop volgden, kreeg Facebook veel kritiek van burgerrechtenbewegingen en activisten. Zij vinden dat het sociale medium meer moet doen om racistische uitingen op het platform te bestrijden. Zij riepen op tot een advertentieboycot. Unilever, Verizon en tientallen bedrijven gaven daar gehoor aan.

Nadat Unilever vrijdagavond de advertentiestop had aangekondigd, zakte het aandeel Facebook op de Nasdaq-beurs met 7 procent.