EU onderzoekt Duitse marktwaakhond vanwege schandaal Wirecard

De Europese Commissie laat onderzoek doen naar de Duitse financiële waakhond BaFin vanwege het schandaal rond Wirecard. Het online betalingsbedrijf Wirecard heeft vermoedelijk op grote schaal fraude gepleegd. Brussel wil weten of BaFin fouten heeft gemaakt, waardoor het financiële wanbeleid niet eerder opgemerkt werd. Dit blijkt vrijdag uit een brief in handen van Bloomberg en Reuters.

De Europese waakhond ESMA is gevraagd om een „fact finding analyse” te maken over het beleid van de Duitse toezichthouder. De vraag is of het jarenlange wanbeleid bij Wirecard eerder opgemerkt had kunnen worden door BaFin. Het onderzoek moet worden afgerond op 15 juli. BaFin wilde tegenover Bloomberg niet reageren. Eerder erkende de topman van de Duitse waakhond, Felix Hufeld, dat de kwestie rond Wirecard „een schande” was voor Duitsland. Ook zei hij kritiek op de instelling „volledig te accepteren”.

Wirecard is verwikkeld in een van de grootste boekhoudschandalen van de afgelopen jaren en vroeg donderdag uitstel van betaling aan. Het fintechbedrijf is 1,9 miljard euro kwijt en kan niet meer voldoen aan de financiële verplichtingen. Ex-topman Markus Braun werd eerder deze week aangehouden in Duitsland op verdenking van marktmanipulatie. Hij is inmiddels op borgtocht vrij.

ESMA is ook gevraagd om te kijken naar mogelijke „administratieve of juridische obstakels” die het werk van de Duitse toezichthouder belemmerd kunnen hebben. Als uit het onderzoek blijkt dat BaFin inderdaad fouten heeft gemaakt, dan kan Brussel de waakhond dwingen om hervormingen door te voeren.

