Eerste officiële tropische dag van het jaar

Vrijdag is officieel de eerste tropische dag van 2020. In De Bilt werd om 16.40 uur een temperatuur 30,1 graden gemeten, meldt website Weeronline. De eerste officiële tropisch dag komt dit jaar iets eerder dan de gemiddelde 4 juli

Op sommige plekken in Nederland werd het vrijdag zelfs nog warmer. De hoogste temperatuur werd gemeten in Hoek van Holland: 32,3 graden. Woensdag ging het Limburgse Arcen regionaal als de eerste over de tropische grens van 30 graden.

Geen hittegolf

Aangezien vrijdag de eerste tropische dag is in De Bilt, is er (nog) geen sprake van een hittegolf. Daarvoor moet de temperatuur minstens vijf dagen op een rij de 24 graden passeren, waarvan drie dagen met maximaal 30 graden of hoger.

Dit weekend zakken de hoge temperaturen weer. Vrijdagavond kan het plaatselijk onweren en zaterdag volgen meer regen- en onweersbuien. Waar het vrijdag in heel Nederland tussen de 29 en 33 graden is, worden voor zaterdag temperaturen tussen de 22 en 27 graden verwacht. Zondag wordt het zelfs nog iets koeler - dan ligt de temperatuur gemiddeld op 20 graden.