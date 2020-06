In Parijs werd deze week in de openlucht het Festivak van Muziek gehouden. Yogalerares Hermine Prunier en haar leerlingen hadden voor die gelegenheid een choreografie ingestudeerd, op een Indias lied voor wereldvrede. ze hielden daarbij ook protestborden omhoog, ter ondersteuning van de wereldwijde Black Lives Matter-beweging. Niet alleen over de uitvoering, ook over de locatie was goed nagedacht: deze act was te zien op een van de voorpleinen van de Eiffeltoren in de Franse hoofdstad. Het plein is genoemd naar de Universele Rechten van de Mens.

Foto Abdulmonam Eassa/ AFP