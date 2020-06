Jongeren en arbeiders vinden elkaar bij hevige onlusten op Curaçao

Curaçao is sinds woensdag in de greep van felle demonstraties en onlusten. Honderden arbeiders, ambtenaren en jongeren eisen het aftreden van premier Eugene Rhuggenaath. Protestleider Shaidrilon ‘Lon’ Mutueel (23) werd woensdag opgepakt en zit sindsdien vast. De voormalige scholierenleider kwam woensdagochtend met een groep jongeren bijeen bij ‘Post 5’, een van de ingangen van olieraffinaderij Isla. Daar vandaan trokken ze samen met arbeiders en ambtenaren van vuilverwerkingsbedrijf Selikor naar de stad. „Door de coronacrisis is het voor ons jongeren uitzichtloos geworden”, zegt hij via Facebook. „Er is geen werk, we leven in armoede. Het kan zo niet meer, Nederland moet ingrijpen.”

Tegelijkertijd groeit de ontevredenheid en woede bij ambtenaren en arbeiders op Curaçao. Door de coronamaatregelen die sinds half maart van kracht zijn, gaat het bergafwaarts: de werkloosheid dreigt op te lopen naar 60 procent. De toerismesector, de belangrijkste bron van inkomsten, ligt stil. Naar schatting 85.000 van de 160.000 inwoners van Curaçao zijn afhankelijk van voedselhulp. Ook de andere grote werkgever, olieraffinaderij Isla, ligt stil. Honderden werknemers dreigen hun baan te verliezen.

Spanningen zijn opgelopen sinds premier Rhuggenaath in mei aankondigde dat ambtenaren 12,5 procent van hun salaris en vakantiegeld moeten inleveren, om te voldoen aan de bezuinigingseisen die Nederland stelt in ruil voor financiële steun vanwege de coronacrisis.

Toen ongeveer honderd demonstranten woensdag aankwamen bij Forti (Fort Amsterdam), waar de regering zetelt, ging het mis. Mutueel eiste namens de groep dat Rhuggenaath naar buiten zou komen voor een gesprek. Toen de premier dit weigerde, bestormde de groep het fort. De politie en ME grepen in met traangas. Later werden Mutueel en tientallen anderen gearresteerd. De rest van de week bleef het onrustig. Er is geplunderd, er zijn branden gesticht en een avondklok is van kracht.

„Het is een onrustig en ongeorganiseerd protest”, zegt de Curaçaose verslaggever Ives Cooper telefonisch. „Sinds Mutueel is opgepakt, is er geen sturing en verschillende ontevreden groepen zijn actief.”

Volgens Cooper is de generatie Curaçaose jongeren die nu de straat op gaat voornamelijk afkomstig uit de volksklasse, waartoe ook Mutueel behoort. „Mijn generatie is meer van de vreedzame dialoog, maar deze jongeren zijn veel feller”, aldus Cooper. „De onvrede bij arbeiders is ook groeiende en deze twee groepen vinden elkaar nu. Zolang premier Rhuggenaath hen de rug blijft toekeren en niet in gesprek gaat, kan het escaleren. De nood is te hoog.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 27 juni 2020