Californië, Texas en Florida melden recordstijgingen in nieuwe besmettingen

Op Curaçao geldt ook op donderdag een avondklok tussen 21.00 en 06.00. Dat heeft het Ministerie van Justitie op het eiland bekendgemaakt. Op woensdag was er al een avondklok ingesteld nadat er demonstranten vernielingen aanrichtten in de hoofdstad Willemstad. Er werden barricades in brand gestoken en winkels geplunderd. De avondklok moet voorkomen dat Curaçao weer een onrustige nacht beleeft.

Californië, Texas en Florida melden recordstijgingen

Een ruime meerderheid van de staten in de VS kampt nog steeds met stijgende aantallen besmettingen. Met name in de drie grootste staten in de VS, Californië, Texas en Florida, worden dagelijkse records gebroken. In Californië kwamen er op donderdag zevenduizend besmettingen bij, in Texas en Florida meer dan vijfduizend nieuwe gevallen.

In 27 andere staten in de VS is er ook sprake van een stijging. In New York, de staat die in het begin van de uitbraak een epicentrum was, lijkt de uitbraak momenteel onder controle te zijn. Om te voorkomen dat de staat te maken krijgt met een nieuwe golf, moeten reizigers die uit andere zwaar getroffen staten komen eerst in quarantaine.

De John Hopkins University meldde op donderdag dat het aantal geregistreerd besmettingen in de VS inmiddels op 2.4 miljoen ligt. Meer dan 122.000 mensen zijn aan de gevolgen van het virus overleden. Volgens Robert Redfield van de gezondheidsdienst CDC ligt dat aantal in realiteit veel hoger.

Volgens het hoofd van de CDC zouden er rond de twintig miljoen mensen in de VS besmet zijn met het virus. De schatting van Redfield is gebaseerd op onderzoek naar mensen die het coronavirus hebben maar geen symptomen dragen, het tekort aan grootschalig testen en het gebrek aan preventieve maatregelen in verschillende Amerikaanse staten. Zo hoeven in Florida, een van de huidige epicentra, nog steeds geen mondkapjes gedragen worden in het openbaar.

