CDA-bestuur draagt De Jonge, Keijzer, Omtzigt en Van Helvert voor

Het CDA draagt Hugo de Jonge, Mona Keijzer, Pieter Omtzigt en Martijn van Helvert voor om lijsttrekker van de partij te worden. Dat heeft het partijbestuur vrijdag bekendgemaakt. Van alle vier was al bekend dat zij zich kandidaat hadden gesteld voor het CDA-leiderschap. Het bestuur heeft niet bekendgemaakt hoeveel CDA’ers zich in totaal kandidaat hebben gesteld en of er dus partijleden zijn afgevallen.

Vorige week maakte minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) als eerste bekend zich als kandidaat voor het lijsttrekkerschap beschikbaar te stellen. Deze week meldden ook staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) en Kamerleden Van Helvert en Omtzigt zich als kandidaat-lijsttrekker.

De komende tien dagen kunnen zich nog tegenkandidaten melden. Daarvoor hebben zij wel steun nodig van drie provinciale afdelingen, tien gemeentelijke afdelingen of 1 procent van de leden. De CDA-leden kiezen tussen 6 en 9 juli digitaal wie lijsttrekker wordt. De winnaar wordt op 9 juli bekendgemaakt.