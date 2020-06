Broeikasprofiteur

Smeltend zee-ijs en pinguïns: het is een gevoelige combinatie. Eind 2019 stond in Global Change Biology dat de keizerspinguïn, die op het ijs broedt rond Antarctica, vermoedelijk voor het einde van de eeuw uitsterft. Toch lijkt dat smeltende ijs niet voor alle pinguïns nadelig, schrijven biologen deze week in Science Advances. In 2016-2017 was er weinig zee-ijs, en daardoor brachten adéliepinguïns op Oost-Anatarctica veel tijd zwemmend in het water door, in plaats van lopend op het ijs. Ook konden ze efficiënter duiken, omdat ze niet op zoek hoefden naar ‘ademgaten’ in het ijs. Dat zorgde voor een succesvolle voedselvangst. Jonge pinguïns groeiden daardoor sneller. Het gunstige effect geldt niet overal: adéliepinguïns elders op Antarctica hebben vooral last van het smeltende ijs

Naam: adéliepinguïn Wetenschappelijke naam: Pygoscelis adeliae Leefplek: Antarctica, langs de kust Grootte: 40 - 70 cm groot Uiterlijk: zwarte rug, witte buik, zwarte snavel, opvallende witte ring rond oog Leeftijd: 11 - 20 jaar Eet: krill, kleine visjes, inktvis Kolonie: tot 180.000 broedparen Opvallend: kan tot 175 meter diep duiken en 3 minuten onder water blijven