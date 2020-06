Ajax wil een liedje zingen, hi ha ho

Toen ik klein was, moest ik van mijn moeder altijd geslachtswissel spelen, want mijn moeder was een rabiaat feminist die geen kans onbenut liet om haar dochters op de nog rabiater seksistische maatschappij voor te bereiden. Geslachtswissel het spel is minder ingrijpend dan het klinkt, het houdt in dat je bij het kijken naar een situatie je voorstelt dat de mannen daarin de vrouwen zouden zijn of andersom.

Ongewild speel ik het spel nog steeds, dan stel ik me ineens voor dat Epke Zonderland in een hoog uitgesneden glitterpakje aan de rekstok hangt of beeld ik me tijdens het kijken naar voetbalpraatprogramma’s in dat daar allemaal vrouwen zitten die uren op primetime over voetbal praten en honderdduizenden mensen daarnaar kijken.

Woensdag tijdens de persconferentie verbeeldde ik me dat we mannelijke doventolken hadden en vrouwelijke leiders toen Rutte aankondigde dat het profvoetbal, met publiek, vervroegd wordt hervat en dat supporters dan niet mogen zingen. Voetbal kijken en bek houden. Even leek het of doventolk Irma het in gebaren zei, terwijl de premier het alleen maar dacht.

De Ajax-supporters zijn het er niet mee eens, die willen zingen. Chef supporters Fabian Nagtzaam zei het in diverse microfoons. Supporters vechten voor hun zang als drugsgebruikers voor legalisering. Logisch, want van zingen in je eentje krijg je al endorfines die je rechterhersenhelft in een scan doen oplichten als vuurpijl. Als je samen zingt, krijg je daarbij een klap oxytocine zoals bij seks wanneer die vrijwillig is. Samen zingen zou zelfs helpen tegen depressie.

Toen ik al die effecten opgesomd zag, begreep ik die supporters wel. Ik vroeg me af wat de mannen – want de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat verreweg de meeste zingende supporters mannen zijn – zouden doen gesteld voor de keuze: met weinig supporters live voetbal kijken zonder gezang of in een vol stadion wel zingen terwijl een kudde schapen op het veld graast. Als je kijkt naar beelden van de entrada’s van Ajax, is het antwoord duidelijk: het gaat die mannen om het gezamenlijk zingen en voetbal dient als excuus.

Als Rutte vrouwen zou verbieden bij een massale activiteit te zingen en vrouwen dat zangrecht opeisten, zouden ze in dat ene voetbalpraatprogramma uit hun dak gaan: „Zingen? Zingen?! Voetbal kijken en bek houwen!”

Momenteel zouden we die bespreking mislopen, want de voetbalpraatmannen die van afzeiken houden, gaan in een wolk van gebroken nagels en haarplukken over straat. Hun programma hebben ze zelf wegens ruzie afgelast. Als ze dat bij Ladies Night hadden gedaan, man, wat waren ze dan afgebrand.

Het begint duidelijk te worden dat vrouwen de koele kikkers van de samenleving zijn en mannen de door emoties gedreven gansjes, maar laten we dat niet te hard zeggen en de machtsgreep met zachte hand voortzetten. Eenmaal de baas, verhelpen we het gemis van oxytocine en zang met legale xtc en tape. De volgorde is van belang: eerst het pilletje, dan de tape en dan pas de Arena in om met z’n allen intens gelukkig bij het aanzicht van live voetbal keihard te neuriën.

Carolina Trujillo is schrijfster.