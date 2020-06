21 jaar voor doodschieten crimineel Karel Pronk

De 53-jarige Errol J. moet 21 jaar de cel in voor het doodschieten van de Delftse crimineel Karel Pronk. Dat maakte de rechtbank van Den Haag vrijdag bekend. J. is ook veroordeeld voor verboden wapenbezit.

Het OM eiste eerder deze maand 22 jaar tegen J. Waarom de straf lager is uitgevallen, is niet direct duidelijk. J. schoot Karel Pronk (60), die actief was in de onderwereld, in augustus 2018 van dichtbij dood bij een koffiehuis in Delft. De rechtbank noemt „de koelbloedigheid en het kennelijke gemak” waarmee J. de man neerschoot „uitermate schokkend”.

J. werd vorige zomer gearresteerd in Spanje. Hij stond op de nationale opsporingslijst en werd kort na zijn arrestatie aan Nederland uitgeleverd. J. heeft altijd gezwegen over zijn motieven. Pronk werd in de jaren negentig veroordeeld voor betrokkenheid bij moord en het leidinggeven aan een criminele organisatie.