15 jaar celstraf voor tiener die jongetje van Tate Modern duwde

Een Britse tiener die een jaar geleden een jongetje van het Tate Modern Museum in Londen duwde, is vrijdag veroordeeld tot vijftien jaar celstraf. Dat melden Britse media. Jonty Bravery (18) erkende eerder schuld voor poging tot moord.

Het zesjarige slachtoffer kwam uit Frankrijk en was in augustus 2019 met zijn familie op stedentrip in Londen. De jongen werd door de destijds zeventienjarige Bravery van de tiende verdieping geduwd en kwam terecht op het dak van de vijfde verdieping. Het slachtoffer overleefde de val, liep een hersenbloeding en meerdere botbreuken op en is nog altijd niet hersteld.

Bravery werd kort na het incident opgepakt. De tiener zei dat hij speciaal naar het museum was gekomen om iemand pijn te doen zodat hij op televisie zou komen. Uit psychologisch onderzoek werd duidelijk dat Bravery onder meer autistisch is en lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis.