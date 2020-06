121 Turken krijgen levenslang voor mislukte couppoging

De rechtbank in Turkije heeft 121 verdachten tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld voor hun deelname aan de mislukte staatsgreep in 2016. Daarmee maakten zij zich volgens de rechter schuldig aan schending van de grondwet. Dat meldt het Turkse staatspersbureau Anadolu vrijdag. Voor 86 veroordeelden geldt een verzwaarde gevangenisstraf waardoor zij in strengere detentieregimes terechtkomen.

Op 15 juli 2016 probeerden militairen in Turkije de zittende president Recep Tayyip Erdogan tot aftreden te dwingen. Daarbij poogden ze verschillende strategische plekken over te nemen, zoals vliegvelden en een brug over de zeestraat Bosporus. Erdogan zat op het moment zelf in op een vakantieoord in Marmaris. De poging werd neergeslagen. Bij de gebeurtenissen kwamen 248 mensen om, van wie 24 aan de kant van de coupplegers.

In de nasleep van de mislukte staatsgreep werden bijna 100.000 mensen opgepakt en bijna een half miljoen door de autoriteiten onderzocht. Volgens critici misbruikte Erdogan de nasleep van de coup om tegenstanders uit de weg te ruimen en meer macht naar zich toe te trekken. Zeker 150.000 Turken, waaronder ambtenaren, militairen, onderwijzers en journalisten, raakten hun baan kwijt omdat ze zich positief over de poging uitlieten.

Lees ook: De mythe van de Turkse coup staat de feiten in de weg