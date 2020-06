Zware ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo voorbij

De autoriteiten in de Democratische Republiek Congo hebben de zwaarste ebola-uitbraak die het land ooit heeft getroffen officieel onder controle. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) donderdag bevestigd. De uitbraak in het noordoosten van het land maakte in twee jaar 2.280 slachtoffers. De ziekte zelf is nog niet onder controle in het land.

Sinds 27 april zijn er geen nieuwe gevallen van ebola meer gemeld in het gebied. De uitbraak was de tiende ebola-uitbraak in de regio, en de op-één-na dodelijkste. De dodelijkste uitbraak van ebola is nog altijd de uitbraak die tussen 2014 en 2016 meer dan elfduizend slachtoffers maakte in West-Afrika.

De bestrijding van de ziekte in Oost-Congo werd bemoeilijkt door de aanwezigheid van de vele met elkaar strijdende stammen, aanvallen op zorgverleners, de uitbraak van het coronavirus en de heersende mazelenepidemie. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er in de twee jaar dat de ziekte in de regio is bestreden 420 aanvallen op medische centra geregistreerd. Een nieuw ontwikkeld vaccin genaamd Ervebo zou een grote rol gespeeld hebben bij de bestrijding van de uitbraak. In het hele land zijn daar bijna 300.000 doses van toegediend.

Nog niet verslagen

Ondanks het succes bij de bestrijding van de zware uitbraak, is ebola in Congo nog niet verslagen. Op 1 juni werd er in het noordwesten van het land, in de stad Mbandaka, een nieuwe, kleinere uitbraak geregistreerd. Daarbij zijn tot nu toe dertien doden gevallen. Volgens de WHO is deze uitbraak bijna onder controle. Pas als er 42 dagen lang in een gebied geen nieuwe besmetting wordt gemeld, kan een uitbraak daadwerkelijk als onder controle worden beschouwd.

Het hoofd van de WHO noemt het nieuws over het einde van de uitbraak “een vreugdevolle gebeurtenis”. Volgens Tedros Adhanom Ghebreyesus heeft de snelle verspreiding van het vaccin levens gered. „Voor het eerst heeft de wereld nu een geregistreerd Ebola-vaccin.”

Naast ebola vecht Congo nog tegen een van de zwaarste mazelenuitbraken ooit. Sinds 2019 heeft die uitbraak bijna 370.000 mensen besmet en meer dan 6.700 mensen gedood. Daarna is het land ook gegrepen door het coronavirus: er zijn meer dan zesduizend besmettingen gemeld en 142 geregistreerde doden.