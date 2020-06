‘Zeker 64 jongeren behandeld aan dwarslaesie door gebruik lachgas’

De afgelopen twee jaar zijn zeker 64 jongeren in het ziekenhuis behandeld met een gedeeltelijke dwarslaesie vanwege het gebruik van lachgas. Dat meldt RTL Nieuws donderdag op basis van een steekproef van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN). Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger omdat slechts 42 van de 78 ziekenhuizen die hebben deelgenomen aan het onderzoek.

Het excessief en langdurig gebruik van lachgas kan leiden tot verlammingsverschijnselen, zoals een dwarslaesie. Uit de enquête blijkt dat de patiënten gemiddeld 22 jaar zijn. Bij een deel van hen zijn de verlammingsverschijnselen blijvend. Hierdoor belanden zij in een rolstoel.

De deelnemende neurologen hebben volgens de zender aangegeven het afgelopen jaar meer patiënten dan ooit te hebben behandeld. Barry Ruijter, neuroloog in opleiding bij het Amsterdamse ziekenhuis OLVG, zegt tegen RTL Nieuws dat jongeren de klachten te lang negeren waardoor ze te laat in het ziekenhuis terechtkomen en de gevolgen groot zijn. Ook zegt hij steeds meer „problematische gebruikers” te behandelen. „Dat zijn mensen die meer dan honderd ballonnen per dag nemen.”