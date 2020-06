Wist je dat Willem Drees...

...hij op Ruud Lubbers en Charles Ruys de Beerenbrouck na de langstzittende premier van Nederland is geweest?

Vanaf 1948 gaf hij ruim tien jaar leiding aan het land. Daarmee was de PvdA’er Drees één van de belangrijkste politieke gezichten van de periode na de oorlog waarin het land opnieuw werd opgebouwd.

...hij de uitvinder was van de AOW?

Dat iedere Nederlander een gelijk bedrag aan staatspensioen krijgt is aan hem te danken. Vandaar dat met pensioen gaan soms wel eens ‘van Drees trekken’ wordt genoemd. Hoewel Drees de AOW bedacht, was volgens de commissie die hem uit de Canon schrapte het tijdperk waarin Marga Klompé minister was nog belangrijker voor de verzorgingsstaat. Toen was daarvoor ook meer geld beschikbaar. Klompé voerde als minister in 1965 de Algemene Bijstandswet in. Zij staat nu in de canon.

... hij zelf heel lang AOW ontvangen heeft?

‘Vadertje Drees’ zoals hij liefkozend door de bejaarden werd genoemd, was 101 jaar oud toen hij in 1988 overleed. In kranten verschenen toen op voorhand gemaakte portretten van hem door journalisten die zelf al niet meer leefden.

....hij bekend stond als een uiterst sobere politicus?

Niet uit te roeien is het verhaal dat Nederland na de oorlog meer dan gemiddeld van de door de Verenigde Staten verstrekte Marshalhulp heeft geprofiteerd omdat de Amerikaanse minister die hiermee belast was door Drees thuis in zijn eenvoudig e rijtjeswoning zou zijn ontvangen en bij de thee het meest eenvoudige koekje (een mariakaakje) geserveerd had gekregen. Een land met zo’n zuinige premier gooit hulpgelden niet over de balk, zou de Amerikaanse minister hebben geconcludeerd. Volgens historici is het een twijfelachtig verhaal, maar dat Drees en zijn vrouw To weinig op hadden met luxe, is zeker waar. Toen Drees in 1954 na een werkbezoek aan Yerseke een aangeboden levende kreeft mee naar huis had genomen, ruilde mevrouw Drees deze de volgende dag bij de visboer in voor andere vis. „Gewone mensen eten geen kreeft”, zei zij.

...hij ooit is begonnen als stenograaf?

Eén van zijn eerste banen was die van stenograaf waarmee hij door middel van een speciaal kortschrift (steno) vergaderingen letterlijk kon opschrijven. Hij deed dit eerst bij de Amsterdamse gemeenteraad en later bij de Tweede Kamer. Die techniek kwam hem als politicus ook goed van pas. Hij kon zijn concurrenten met allerlei teksten aftroeven.

Bronnen: Hans Daalder en Jelle Gaemers: Willem Drees. De jaren 1948 - 1988