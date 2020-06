Wirecard vraagt uitstel betaling aan na boekhoudschandaal

Het van fraude verdachte Duitse betaalbedrijf Wirecard heeft uitstel van betaling aangevraagd. Het bedrijf kan niet meer voldoen aan zijn financiële verplichtingen, zo meldde het donderdag. Een dergelijke aanvraag is een voorstadium van een mogelijk faillissement. Eerder deze week werd ex-topman Markus Braun al aangehouden, door het Duitse openbaar ministerie wordt hij verdacht van marktmanipulatie. Hij is inmiddels op borgtocht vrij.

De ineenstorting van Wirecard volgt nadat het bedrijf in een boekhoudschandaal terechtkwam. Wirecard werd beschuldigd van het vervalsen van transacties. Het bedrijf hield vol een bedrag van twee miljard euro in kas te hebben, wat op Aziatische bankrekeningen zou staan.

Maandag gaf het techbedrijf toe dat het geld „er waarschijnlijk nooit is geweest”. Al langer bestonden er verdenkingen dat het fintechbedrijf zijn positie gunstiger voordeed om aantrekkelijker te zijn voor klanten en beleggers.

DAX-index

De betaaldienst heeft nog ruim 3,5 miljard euro aan schulden openstaan, die vanwege de fraude per direct betaald moeten worden. Ook bij de Nederlandse banken ING en ABN Amro heeft Wirecard schulden uitstaan, van 200 miljoen euro elk. Via het betalingsuitstel krijgt Wirecard de mogelijkheid de zaken op orde te krijgen en faillissement te voorkomen.

De Duitse minister van Financiën Olaf Scholz (SPD) erkende al dat de financiële toezichthouder BaFin, die onder zijn ministerie valt, blaam treft. Hij beloofde strengere regels in te stellen. Als het tot een faillissement komt, dan zou het voor het eerst zijn dat een bedrijf dat aan de DAX-index in Duitsland staat genoteerd een faillissement aanvraagt. Wat de gevolgen daarvan zijn is nog onduidelijk. De beurswaarde van het bedrijf is intussen gekelderd.