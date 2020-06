De nieuwe versoepelingen: een handleiding voor het leven na 1 juli

De coronaregels moeten voor iedereen „simpeler” worden per 1 juli, zei premier Mark Rutte woensdag bij het aankondigen van een nieuwe reeks versoepelingen. Maar nog altijd gelden er tal van uitzonderingen op de richtlijnen over wat er binnen en buiten wel en niet mag. „We gaan met meer vrijheid de zomer in dan verwacht”, sprak Rutte. Die vrijheid is nog niet absoluut. Een overzicht van de belangrijkste regels en restricties per 1 juli.

Afstand houden

De 1,5 meter blijft „cruciaal” volgens premier Rutte en geldt in principe nog steeds overal, binnen en buiten. Wie zich er niet aan houdt, riskeert nog steeds een boete die kan oplopen tot 390 euro, hoewel er de laatste tijd veel minder streng wordt gehandhaafd.

Wel komen er extra uitzonderingen. Op de middelbare scholen hoeven leerlingen vanaf september geen afstand meer te houden, maar nog wel tot hun docenten en die ook onderling. Jongeren tot achttien jaar hoeven tot elkaar sowieso geen afstand meer te houden, dit was al zo bij het sporten buiten. De reden is dat zij het virus volgens het RIVM „beperkt” verspreiden. Dans- en theatergezelschappen mogen de 1,5 meter ook loslaten.

In de horeca verdwijnt de verplichte 1,5 meter tussen de tafeltjes op de terrassen buiten, mits er kuchschermen tussen staan. De sekswerkers, die als laatste van de contactberoepen weer aan de slag mogen, hoeven bij het uitoefenen van hun contactintensieve beroep ook geen rekening te houden met de 1,5 meter. Het Outbreak Management Team zegt dat er aan sekswerk risico’s op besmetting blijven kleven, maar noemt die „beperkt”.

Reizen

In het openbaar vervoer valt de 1,5 meter ook weg en mogen alle zitplaatsen weer worden gebruikt. Het mondkapje blijft wel verplicht. Er komen ook aangewezen staanplaatsen, maar staan in de gangen blijft verboden. Op stations en perrons blijft 1,5 meter wel de norm. Reizen met het openbaar vervoer is per 1 juli niet meer strikt voor noodzakelijke reizen.

In de auto stappen mocht tot nu toe officieel alleen met mensen uit je eigen huishouden. Dat verandert: ook niet-gezinsleden mogen straks weer meerijden, wel wordt in zo’n situatie een mondkapje aangeraden. Dat is een advies, dus je kunt niet worden beboet als je er geen draagt. In het vliegtuig is een mondkapje wel verplicht, maar afstand houden niet.

Sporten

De sportscholen mogen weer open, maar afstand houden is daar de norm. Van tevoren reserveren is verplicht, waarbij de sportschool naar je gezondheid informeert. Bij groepslessen moet minimaal 1,5 meter afstand worden gehouden, het advies van de overheid is daarom het aantal deelnemers te halveren. Kleed- en doucheruimtes mogen nog niet worden gebruikt.

Contactsporten als judo mogen per 1 juli weer, net als wedstrijden in alle teamsporten. Dit geldt zowel binnen als buiten. Voor of na de wedstrijd moeten sporters afstand houden. Dat geldt ook voor de toeschouwers die weer welkom zijn langs de amateurvelden. Buiten mogen dat er maximaal 250 zijn, binnen honderd.

Het profvoetbal mag in september ook weer starten, met publiek. Afstand houden op de tribunes is de norm en zingen, schreeuwen of spreekkoren aanheffen zijn niet toegestaan. Als toeschouwers zich hier niet aan houden grijpt het kabinet in, waarschuwde Rutte. Volgens de premier is de kans op besmettingen bij meezingen of scanderen vanwege rondvliegende druppels te groot. Zangkoren mogen overigens wel weer gaan repeteren, zolang de leden afstand houden.

Feesten

Buiten spontaan een gezellige activiteit of feestje organiseren mag weer, met een maximum van 250 personen. Een massale buurtbarbecue of verjaardagsborrel in het park kunnen straks dus, mits de aanwezigen voldoende afstand bewaren. Braderieën en kermissen kunnen ook weer open, waarbij geen maximum aantal bezoekers geldt.

Voor grote georganiseerde binnen- of buitenconcerten gelden ook geen maximumaantallen meer, wat goed nieuws is voor concertzalen als Ahoy of het Concertgebouw. Evenementen zijn ook weer toegestaan, als organisatoren „hun activiteit op 1,5 meter in kunnen richten”, aldus Rutte woensdag. De verwachting is dat dit voor festivals in de praktijk onmogelijk blijft.

Discotheken en nachtclubs mogen als enige voorlopig niet open. Het kabinet bekijkt deze zomer of dat vanaf 1 september weer verantwoord kan.