VS betalen prijs voor te snelle opening

Het hoogste aantal nieuwe patiënten op één dag sinds april. In 29 van de 50 Amerikaanse staten stijgt het aantal besmettingen. In 19 staten is het aantal niet eerder zo hoog geweest. In totaal hebben meer dan 20 miljoen mensen het coronavirus (gehad). De Verenigde Staten (330 miljoen inwoners) zijn nog lang niet af van de epidemie. Alleen de regering lijkt daar anders over te denken.

Na enkele maanden strikte maatregelen zijn staten elk in een eigen tempo weer ‘open’ gegaan. Het gaf een impuls aan de verspreiding. Na de eerste brandhaarden aan de westkust en rond New York, is het nu de beurt aan staten die in eerste instantie relatief ongeschonden leken: Arizona, Florida, Texas. In die laatste staat, waarvan de vicegouverneur vindt dat het herstarten van de economie „belangrijker is dan leven”, moest de gouverneur deze week de maatregelen weer aanscherpen. Zo heeft hij de ziekenhuizen in vier grote steden bevolen reguliere operaties op te schorten.

Texas, dat de eerste maanden van de uitbraak een uitschieter van 1.800 gevallen per dag had gehad en verder schommelde tussen de 500 en 1.500, ziet de laatste weken de grafiek pijlsnel stijgen tot bijna 6.600 nieuwe gevallen op 24 juni. Florida (5.500 gevallen op één dag) en Arizona (3.600) laten dezelfde grafiek zien. Voor al deze staten geldt dat het aantal gevallen met meer dan 30 procent is gestegen in de afgelopen week.

Anders dan zijn Texaanse collega is de gouverneur van Florida niet overtuigd van de ernst van de corona-opflakkering in zijn staat. Dinsdag erkende hij dat de stijging te wijten is aan een lakse houding ten aanzien van social distancing (een kleine twee meter). Maar hij hield vol dat de gevolgen minder ernstig zijn omdat de gemiddelde leeftijd van nieuwe patiënten veel lager ligt dan in de lente.

De stijging is deels te verklaren uit het feit dat de overheid er na maanden worstelen in is geslaagd het aantal tests op te voeren. President Trump noemde dat zaterdag een „tweesnijdend zwaard”, want: vervelend dat hierdoor ook de statistieken stijgen. „Ik heb mijn medewerkers gezegd: kalm aan met dat testen.” Viroloog Anthony Fauci, een van de belangrijkste adviseurs van het Witte Huis in deze crisis, zei woensdag in een hoorzitting van het Huis dat de president dit in elk geval aan niemand van zijn team heeft gevraagd.

Trump kijkt goed naar de statistieken met het oog op de verkiezingen. Deze week twitterde hij een staatje door waarin hijzelf las dat „het aantal gevallen alleen stijgt door grote hoeveelheid tests. Sterftecijfer flink omlaag.” Dr. Fauci waarschuwde voor te veel optimisme. „Het aantal doden volgt altijd met enige vertraging het aantal besmettingen.”

Het is al meer dan een week geleden dat het Witte Huis in zijn persberichten aan de epidemie heeft gerefereerd. Dat was rond de tijd dat vicepresident Mike Pence in een opiniestuk schreef dat de media het „volk angst proberen aan te jagen” en dat „we het gevecht tegen de onzichtbare vijand aan het winnen zijn”.

In het buitenland wordt daar anders tegenaan gekeken. Zowel de EU als buurland Canada worstelen met de vraag of ze de grenzen weer moeten openen voor reizigers uit de VS, omdat de epidemie er hardnekkig blijft woekeren. Ook Amerikanen maken zich meer zorgen dan hun regeringsleiders. Meer dan 55 procent van hen keurt Trumps coronabeleid af.

