Vrijspraak gevraagd voor voormalig ambtenaar radicalisering Amsterdam

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag vrijspraak gevraagd voor Saadia Ait-Taleb, die jarenlang het programma polarisatie en radicalisering van de gemeente Amsterdam leidde. De 36-jarige vrouw werd ervan verdacht te hebben gefraudeerd met valse facturen voor een geheime campagne. Volgens het OM is er onvoldoende bewijs voor fraude, hoewel er wel onprofessioneel zou zijn gehandeld. Er zouden echter wel degelijk plannen zijn geweest voor de campagne waar de facturen voor betaald werden. Voor een mannelijke verdachte die ook terechtstond voor deze fraude werd een taakstraf van 120 uur gevraagd.

Ait-Taleb werd in 2017 ontslagen door de gemeente op verdenking van belangenverstrengeling. Ze zou de mannelijke verdachte, met wie ze een relatie zou hebben gehad, voorrang hebben gegeven bij het gunnen van gemeentelijke opdrachten. Er werd daarop een strafrechtelijk onderzoek gestart naar corruptie en valsheid in geschrifte. Het onderzoek richtte zich vooral op drie facturen die betaald werden voor een campagne die binnen de gemeente bij niemand bekend was. Die campagne, gestart in 2016, heeft echter wel bestaan, zo bleek al eerder uit een reconstructie van NRC.

Slechts enkele medewerkers van het project en voormalig burgemeester Eberhard van der Laan waren op de hoogte van deze ‘grijze campagne’, die als doel had om radicalisering onder jongeren tegen te gaan. Later werd de campagne ingetrokken, maar er werden dus wel facturen voor betaald. Die facturen werden ingestuurd door de mannelijke verdachte. Het OM rekent haar dat aan, zo staat in een persverklaring. „In het licht van alle facturen die door hem voor de grijze campagne zijn verstuurd, zonder enige onderbouwing van de gemaakte uren, die zonder blikken of blozen door de vrouwelijke verdachte werden goedgekeurd, is haar handelen zonder meer als onprofessioneel en onzakelijk te bestempelen”.

Tegen de mannelijke verdachte eist het OM een taakstraf van 120 uur omdat hij zich twee keer zou hebben laten betalen voor een opdracht, waarmee hij zich heeft schuldig zou hebben gemaakt aan valsheid in geschrifte. „Hij heeft met zijn handelen bewust misbruik gemaakt van de vrijheid die hij in het kader van de grijze campagne van de gemeente Amsterdam had gekregen.” Ook eist het OM dat de man het bedrag terugbetaalt.