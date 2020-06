Vogelaars die bier gingen brouwen

Aan de rand van het Diemerbos staat een reusachtig vogelhuis opgetrokken uit hout, als een nestkast met ronde vliegopening, een brede plank voor de vogels om neer te strijken en een schuin dak erboven. House of Bird heet de plek, in werkelijkheid het proeflokaal voor bierbrouwerij Bird Brewery. Op 1 juni ging het open. Hier staan 16 soorten vogelbier op de tap met vrolijke, speelse namen als Rumoerige Roodborst voor een american amber ale, Nog Eendje en Datisandere Koekoek voor wie houdt van blond en Zwaanzinnig wie witbier prefereert.

Foto Ralph van Bemmel

Oprichters en uitbaters zijn Rik van den Berg en Ralph van Bemmel, in samenwerking met horecakenner Teun IJff. De eerste twee zijn fervent vogelaar én gediplomeerd biersommelier. „We ontmoetten elkaar bij een opleiding tot bierbrouwer en bierambassadeur, de StiBON”, vertelt Van Bemmel op het hooggelegen vogelterras, vlak onder de boomkronen. Overal hangen mezenkastjes. „We kwamen erachter dat we allebei van jongs af aan naar vogels kijken. Rik tuurde in Dronten naar vogels door de verrekijker van zijn grootvader en ik deed mee aan een vogelkamp op Schiermonnikoog. In 2016 wilden we een jongensdroom waarmaken: een eigen brouwerij beginnen, met liefst een proeflokaal erbij. De naam Bird Brewery lag voor de hand.”

Internationale prijzen

Van den Berg is meesterbrouwer die zo’n 50 biersoorten heeft bedacht, van eenmalige edities waarvoor geldt op=op, tot soorten die nog altijd leverbaar zijn. Hiervoor ontving hij tal van nationale en internationale prijzen. Zo stond het eerste bier dat hij brouwde, Rumoerige Roodborst, in de Top 25 van de Amerikaanse site RateBeer. „Nederland is vanouds een land met een pilscultuur”, aldus Van den Berg, „maar daarin kwam eind jaren negentig verandering. Mensen proefden bieren in België en Duitsland. Speciaalbieren kwamen in zwang. Grote brouwerijen hielden de opmars van bijzondere bieren tegen, maar de bierdrinker wilde anders. Nu heeft elke bruine kroeg om de hoek een ruim assortiment bierkeuze.”

Foto Ralph van Bemmel

Volgens de uitbaters is het begonnen met brouwerijen als Jopen uit Haarlem (waar nu ook hun vogelbier wordt gebrouwen) en de Texelse Bierbrouwerij met het befaamde Skuumkoppe. In die trend passen steeds meer kleine brouwerijen, waarvan Nederland er nu zelfs zo’n 763 telt. De vogelbieren zijn op 1.500 verkooppunten verkrijgbaar.

Bird Brewery Sinds 2016 gestaag meer vogelbiertjes 16 soorten vogelbier brouwt Bird Brewery nu. 750 cafés in en om Amsterdam schenken het vogelbier. 200.000 liter bier heeft Bird Brewery gebrouwen in 2019.

Het Diemerbos, aangelegd in de jaren negentig en in bezit van Staatsbosbeheer, is een recreatiebos. Wat nog ontbrak was een etablissement. Van den Berg en Van Bemmel dongen, met zo’n dertig belangstellenden, naar de aanbesteding. Die werd hen gegund. Het was geluk dat Felsch Architecten en Leon Broeren Architecten hun buren waren in het voormalige kantoor aan de Czaar Peterstraat. Hierdoor konden ze met een prachtig en duurzaam ontwerp komen, toegespitst op natuur, bieren en vogels.

Bier met verrekijkers

Het gebouw is energieneutraal en biedt op de bovenverdieping ruimte aan vergaderingen, bijeenkomsten en presentaties. De menukaart in het restaurant is gespecialiseerd in de combinatie van bier en spijs. Er is gelegenheid tot het volgen van bierworkshops en het proeven van verrassend veelzijdige brouwsels. De vogelbibliotheek is gevestigd bovenin, waar de kijkhut is, en telt gidsen en boeken, waaronder de reeks van Uitgeverij AtlasContact met monografieën over de meerkoet, huismus en koekoek. Verrekijkers staan gereed om de roodborst, koekoek of knobbelzwaan waar te nemen. Deze soorten vinden we terug op de etiketten van de flesjes, sprekend en herkenbaar getekend door Erik van Bemmel, Ralphs broer.

Foto Ralph van Bemmel

Het etablissement overleefde de coronacrisis door gasten op het grote, schaduwrijke terras met behulp van een QR-code de bestellingen te laten plaatsen. „Dat is een proef die goed is geslaagd”, aldus de uitbaters. „Hierdoor hebben we veel meer tijd de bezoekers toelichting te geven op onze passies, bier én vogels.”

