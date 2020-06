Van de zolder naar de veiling; verzamelaars slaan nú hun slag

Het leven van Eric (32) stond al een tijdje stil, zegt hij, net als veel van zijn duizenden modeltreinen.

Zijn favorieten gaf hij weliswaar genoeg aandacht, zoals ‘de krokodil’, een zeldzame vrachttrein die nog „in het echt” rijdt, maar een groot gedeelte lag onaangeraakt in dozen te verstoffen. Soms met een goede reden: er zijn treinen die verkleuren in het zonlicht, of zoveel waard zijn dat hij het niet aandurft om ze op zijn treintafel te laten rijden. Bovendien zijn de dozen zelf ook onderdeel van het verzamelstuk, die vormen soms dertig procent van de waarde. Maar als hij eerlijk is, had hij best wat mooie treinen gewoon verwaarloosd. Sommige heeft hij alleen op YouTube zien rijden, zegt hij.

Dat moest anders, besloot hij toen hij tijdens de coronacrisis thuis kwam te zitten. Hij wilde ook genieten van het leven, in plaats van alleen te werken. En dat betekende in zijn geval niet dat hij een boot zou aanschaffen om daarmee champagne nippend op een meer te liggen, maar dat hij zou gaan „rouleren” binnen zijn collectie, die tonnen waard is – overigens ook de reden dat hij niet met zijn achternaam in NRC wil. Na lang twijfelen heeft hij vrijwillig afstand gedaan van tweehonderd ‘locs’ en ze op veilingsite Catawiki verkocht. Wat hij ervoor krijgt, varieert nogal per ‘loc’, „tussen de 100 en 1.500 euro”. Nu mag hij van zichzelf weer nieuwe modeltreinen kopen, een moderne uit 2020 bijvoorbeeld, waar hij treingeluiden aan kan toevoegen die hij zelf heeft opgenomen.

Nu Eric 200 treintjes heeft verkocht, mag hij van zichzelf weer eens een nieuwe ‘loc’ kopen

Eric is een van de velen die tijdens de intelligente lockdown verzamelobjecten online te koop heeft gezet. Sinds halverwege maart is de verkoop op Catawiki enorm gestegen, zegt commercieel directeur Frederik de Beer. Het bedrijf begon in 2008 als onlinecatalogus voor stripliefhebbers en is nu een internationaal platform dat in meer dan tachtig categorieën veilingen organiseert en meer dan negen miljoen bezoekers per maand heeft. De verzamelaarsbranche is de afgelopen jaren online gegaan, dus Catawiki is gewend te groeien, zegt hij, maar de manier waarop er nu records worden gebroken, is nieuw. „In sommige categorieën, waaronder speelgoed, munten, en sportmemorabilia, zijn er ineens twee keer zoveel verkopers als normaal.”

Er zijn volgens De Beer verschillende verklaringen voor de toegenomen activiteit op Catawiki. „Professionele aanbieders kwamen met meer aanbod omdat ze geen toegang hadden tot traditionele kanalen zoals beurzen, markten en galerieën. En daarnaast zagen we dat individuele verkopers naar ons toe kwamen omdat ze meer tijd thuis doorbrachten en hun zolder begonnen op te ruimen.” Het helpt ook dat de prijzen zijn gestegen, denkt hij. Het koperspubliek is namelijk eveneens gegroeid. „Sommigen willen iets nieuws voor in hun huis en anderen hebben hun verzamelhobby weer opgepakt en komen naar Catawiki om ontbrekende onderdelen te kopen.”

Koningshuiszegels

Eric Witte (58) uit Amsterdam heeft na een onderbreking van bijna veertig jaar zijn postzegelhobby nieuw leven ingeblazen. „Toen ik 16 was, spaarde iedereen postzegels. Ik dus ook. Ik weekte ze los van enveloppen en plakte ze netjes in Davo-albums.” Hij stopte op zijn twintigste toen hij het te druk kreeg met zijn werk – hij heeft een eigen bouwbedrijf en werkte tot voor kort twaalf uur per dag. En toen kwam corona. Nadat een collega van hem overleed aan Covid-19, legden hij en zijn vrouw zichzelf van de schrik een huisarrest van vier weken op, zegt hij. „Ik dacht toen: ik ga weer wat met mijn postzegeltjes doen.”

Lees ook: Grote slagen met kleine poppetjes: de mannen achter wargaming

Hij trok vijf dozen met enveloppen en postzegels uit de berging. Zijn bedrijfspost had hij al die jaren bewaard en hij was ook lid gebleven van PostNL, dat hem jaarlijks de nieuwste postzegeluitgaves stuurde. Samen met zijn vrouw ordende hij de boel, en nu heeft hij ineens twintig verzamelalbums in plaats van vier. Op Catawiki kocht hij ontbrekende postzegels, en zelfs volledige verzamelingen, zoals een album met Koningshuiszegels waar zijn vrouw gek op is. De dubbele zegels verkoopt hij weer door op Marktplaats. Prijzen voor postzegels kunnen oplopen tot zelfs 10.000 euro, Witte zegt maximaal 100 euro uit te geven aan één postzegel.

Marktplaats pikt ook een graantje mee van de opleving in verzamelingsland. Sinds de coronacrisis zijn er in bepaalde categorieën duidelijk verschuivingen te zien, zegt de woordvoerder. „Marktplaats is een soort spiegel van de maatschappij. Er worden niet alleen meer campingspullen en sportattributen zoals halters en doeltjes verkocht, maar het aanbod van postzegels en munten is ook met meer dan tien procent gestegen.”

Foto Folkert Koelewijn Foto Folkert Koelewijn Foto’s Folkert Koelewijn

Witte koopt het liefst op Catawiki, zegt hij, omdat elke kavel door zogenoemde ‘experts’ wordt gecureerd. Zij hebben het ineens een stuk drukker sinds de coronacrisis. Marc Jans is daar de expert op het gebied van sportmemorabilia en ziet nu tweehonderd aanvragen van potentiële verkopers per dag op zijn scherm langskomen in plaats van honderd, vertelt hij. „Ik beoordeel bijvoorbeeld of het een verzamelwaardig item is. Een ongesigneerde strooikaart van een bankspeler van Ajax heeft geen waarde.” Als er een bijzonder object wordt aangeboden, neemt hij contact op met de verkoper om over de herkomst van het item te praten. Het is een manier om de ‘echtheid’ van het verzamelstuk te onderzoeken. Laatst had iemand een helm van Max Verstappen ingediend, en een tijdje terug zette Raymond van Barneveld zijn collectie sporttrofeeën in de etalage.

Jans is in 2016 bij Catawiki „binnengerold” vanwege zijn eigen indrukwekkende verzameling sportmemorabilia. „Ik ben fotograaf en heb lange tijd voor het ANP de motor- en autosport gefotografeerd, waardoor ik dicht bij de coureurs kwam.” De sterren liet hij zijn foto’s en andere attributen, zoals petten, signeren. Zijn verzameling is wat hem betreft wel compleet, maar hij denkt niet aan verkopen, zegt hij. Ook dat wordt steeds populairder. De Beer: „Verzamelen is tegenwoordig meer dan alleen een hobby of passie. Met name millennials en mensen van generatie Z kijken ook op een economische manier naar hun verzamelingen, en ik denk dat door de coronacrisis is versterkt.”

Kopen en doorverkopen

Dat geldt zeker voor Niels Verberne (25), een chef-kok uit Terheijden voor wie het een hobby is geworden om te handelen in keukenitems van het Italiaanse designmerk Alessi. „Ik heb het handelsgen van mijn tante overgenomen. Zij ging vaak naar brocantemarkten en had mij een keer meegenomen naar een brocanterie in België. Daar heb ik een paar vintage-design-items gekocht en toen kwam ik op Catawiki terecht.” Tijdens de coronacrisis had hij ineens genoeg vrije tijd om op de site rond te struinen, en kwam hij erachter dat de marges op Alessi-spullen vrij groot zijn. Hij heeft er sinds maart al zestig van doorverkocht. Sommige vondsten houdt hij voor zichzelf, zoals een bijzondere broodrooster of citruspers. „Het zijn echte eyecatchers.”

Lees ook over verzamelaars van oorlogsmemorabilia: Het gaat om de verhalen, niet om de spullen

Ook bezitters van luxe tassen zijn zich bewust van de waarde van hun investering. Saskia Kuvener least en verkoopt tassen van vrouwen die hun Chanel, Louis Vuitton of Hermès willen doorverkopen. Evengoed verzamelstukken, zegt ze. „Ik ken vrouwen die hun tas op een altaartje hebben staan. Voor hen is het een soort kunstobject.” Precies één dag na de lancering van haar website Lease your Luxury, werd de lockdown aangekondigd. Zij kreeg sindsdien onder andere tassen aangeboden van vrouwen die zeggen het extra geld te kunnen gebruiken. „Mensen vinden het best wel spannend hoe het met de economie zal gaan. De vrouwen die bij mij komen zijn vaak ondernemende dames met eigen bedrijven. Ze vinden het fijn om een appeltje voor de dorst te hebben.”

Foto Folkert Koelewijn

Is dat stiekem de belangrijkste reden dat er sinds de coronacrisis meer verzamelobjecten worden verkocht? In ieder geval niet voor Eric Witte, die vooral meer geld is gaan uitgeven aan zijn postzegelhobby. En ook niet voor de andere Eric. „Ik wil vooral mensen blij maken met modeltreinen waar ik zelf niet van heb kunnen genieten.”

Niels Verberne zegt het niet voor het geld te doen. Hij kreeg gewoon doorbetaald en jaagt puur voor de lol op goed verkoopbare Alessi-spullen. „Van de week heb ik een deal gemaakt met iemand van wie de vader was overleden. Hij bleek een kelder vol Alessi-items te hebben. Dat voelt net alsof, nou niet alsof je de jackpot hebt gewonnen, maar het voelt wel fijn dat je een secret stash hebt gevonden.” Zijn hobby heeft hem „geen windeieren gelegd”, zegt hij, maar het is ook niet alsof hij nu „een vakantie van 5.000 euro naar Curaçao kan betalen”. Laat staan een modeltrein van 10.000 euro.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 27 juni 2020