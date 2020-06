Tussen hoopvol perspectief en valse hoop

Het Internationaal Monetair Fonds heeft zijn prognoses naar beneden bijgesteld. De wereldeconomie zal heviger krimpen dan er in april werd gedacht. Er wordt nu rekening gehouden met een terugval van 4,9 procent. De totale schade van de pandemie en de lockdown voor de mondiale economie wordt geraamd op 12 biljoen dollar. Wereldwijd zal het equivalent van 300 miljoen voltijdbanen verdwijnen. Italië valt onder de zwaarst getroffen landen. De prognoses voorzien voor de Italiaanse economie een krimp van 12,8 procent.

Met de fantasieloze halsstarrigheid van iemand die een onvermijdelijke nederlaag ziet aankomen, blijft de Italiaanse regering wanhopig toeristen lokken. De staatssecretaris van Infrastructuur en Transport was op werkbezoek in Porto Empedocle op Sicilië. Toen hij het passagiersschip de Moby Zazà in de haven zag liggen, maakte hij er voor de draaiende camera’s dankbaar een uitgekiend pr-moment van door erop te wijzen dat het regeringsbeleid zijn vruchten afwierp, getuige de aanwezigheid van dit prachtige cruiseschip vol toeristen. Hij presenteerde het als het bewijs voor een hoopvol perspectief. Helaas voor hem is de Moby Zazà het schip dat wordt gebruikt voor de quarantaine van 211 bootvluchtelingen die door de Sea Watch 3 van zee zijn gered.

Woensdag was het feest van Johannes de Doper, de beschermheilige van Genua. Op hem moet onze hoop dan maar gevestigd zijn. Maar dit jaar kan er geen processie worden gehouden. Bij mijn beste weten is het voor het eerst sinds het jaar 1327, toen het patronaat per decreet werd geformaliseerd, dat de jaarlijkse processie geen doorgang vindt.

Maar de brandstapel op Piazza Matteotti is wel ontstoken om middernacht. De brandweer had het plein volgeplakt met duizenden ronde stickers op een meter afstand van elkaar als leidraad ter distantiëring voor de toeschouwers. Door het vuur is de stad symbolisch gereinigd van de pest. Nu de economie nog.

Schrijver Ilja Leonard Pfeijffer woont in Genua. Op deze plek schrijft hij over de impact die het coronavirus heeft op het leven daar.

