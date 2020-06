Thaise olifanten trekken van natuurreservaat naar dorpen

Door de coronacrisis is de Thaise toerismesector bijna volledig stilgevallen. Olifanten die normaal gesproken tientallen mensen per dag vervoeren in de natuurreservaten zijn nu vrij, maar krijgen ook weinig te eten. Honderden dieren zijn de afgelopen twee maanden vanuit de natuurparken naar omliggende dorpen getrokken. Daar worden de olifanten opgevangen en verzorgd door bewoners.