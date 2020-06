OVV: vaarroutes bij Wadden te riskant bij noordwesterstorm

Containerschepen kunnen bij een noordwesterstorm beter niet meer vlak langs de Waddeneilanden varen. Dat stelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid donderdag. Hiermee moet worden voorkomen dat containers in zee terechtkomen, zoals gebeurde bij de MSC Zoe in januari 2019. Bij dat incident sloegen 342 containers overboord, waardoor onder andere grote hoeveelheden plastickorrels aanspoelden op Schiermonnikoog.

De Onderzoeksraad adviseert minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) ervoor te zorgen dat containerschepen beter worden geïnformeerd over de gevaren van specifieke weersomstandigheden in het Noordzeegebied. Hierbij moet gecommuniceerd worden over de „hydrodynamische fenomenen die zich bij dwarsscheepse hoge golven kunnen voordoen”. Als het te hevig stormt, zouden schepen een noordelijker gelegen vaarroute kunnen nemen. Daarnaast zouden de taken van Kustwacht verruimd kunnen worden om de schepen te begeleiden tijdens slecht weer.

Op internationaal gebied zou de Nederlandse overheid met de Panamese en Duitse overheid nieuwe afspraken kunnen maken over de manier waarop de lading wordt vervoerd, waarbij de zogeheten „sjorsystemen” van kabels om de containers vast te zetten verstevigd worden. Door schaalvergroting staan er meer containers op schepen, die zelf ook groter zijn geworden. Hiervoor moet gekeken worden of de oude regels nog afdoende zijn.

Milieuvervuiling

Met de beperkingen en nieuwe maatregelen zou het waddengebied beter beschermd kunnen worden tegen vervuiling. Bij het containerverlies van de MSC Zoe kwam drie miljoen kilo lading in zee terecht. In februari van dit jaar verloor een containerschip ten noorden van Ameland zeker vijf containers tijdens een storm.

OVV-voorzitter Jeroen Dijsselbloem: „Het Waddengebied is een internationaal erkend natuurgebied, om dit werelderfgoed te beschermen zou het voorzorgsprincipe leidend moeten zijn.”