Ook Pieter Omtzigt wil lijsttrekker worden van het CDA

Kamerlid Pieter Omtzigt heeft zich kandidaat gesteld voor het CDA-lijsttrekkerschap. Dat laat hij weten aan NRC. Omtzigt heeft deze dinsdag het besluit genomen en woensdag, op de laatste dag voor de kandidaatstelling, het partijbestuur een brief gestuurd. Hij is de vierde CDA’er die zich verkiesbaar heeft gesteld. Vorige week meldde minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zich. Dinsdag vertelde staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken in NRC dat zij zich ook in de strijd had gemengd. En op woensdag voegde ook Kamerlid Martijn van Helvert zich aan dat rijtje toe. Omtzigt laat in het midden of hij de andere kandidaten vooraf op de hoogte heeft gesteld.

Lees ook het interview waarin Mona Keijzer haar kandidatuur bekendmaakte: ‘Ik wil af van dat hullie-zullie’

Met zijn kandidatuur zet hij de interne verkiezing nog meer op scherp. Omtzigt geniet veel steun onder CDA-leden. In 2012 was hij door het partijbestuur aanvankelijk niet op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen geplaatst. Door een actie van lokale partijbesturen kwam hij op een onverkiesbare plek 39 te staan. Uiteindelijk wist hij met 36.750 voorkeursstemmen alsnog in de Kamer te komen. Dat was ruim het dubbele van de voorkeursdrempel, het aantal stemmen dat nodig is om in aanmerking te komen voor een zetel.

Toeslagenaffaire

Omtzigt is vooral bekend vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. Jarenlang heeft hij zich, samen met SP-Kamerlid Renske Leijten, vastgebeten in dat dossier. Inmiddels heeft het kabinet een financiële schadevergoeding toegezegd aan door de fiscus gedupeerde ouders.

In een interview met NRC zegt Omtzigt deze donderdag: „Ik heb gezien hoe de overheid mensen volledig klem heeft gezet. Kijk naar de Belastingdienst en het UWV. Ik heb gezien hoe de Europese Unie te lijden heeft onder de erosie van de rechtsstaat en financiële soliditeit. Ik zie dingen misgaan, het moet anders.”

Omtzigt zegt dat hij een andere vorm van politiek wil bedrijven. „Ik zou willen dat de Kamer een wat lossere rol ten opzichte van de regering zou hebben. De eerste controle is altijd de interne controle. De coalitie moet niet zitten wachten tot de oppositie vindt dat iets niet goed gaat. Ook als coalitie-Kamerlid zie ik dat als mijn kerntaak.”

Deze donderdag voert het partijbestuur gesprekken met de kandidaten. Vrijdag doet het een voordracht. Daarna is er nog de mogelijkheid voor CDA’ers om zich als tegenkandidaat te melden. De eerste stemronde voor CDA-leden is op 6 juli. De partij organiseert op die dag hoogstwaarschijnlijk ook een debat tussen de kanshebbers.