Ook Kamerlid Van Helvert meldt zich als kandidaat-lijsttrekker CDA

Tweede Kamerlid Martijn van Helvert stelt zich als derde kandidaat beschikbaar voor het lijsttrekkerschap van het CDA. Dat heeft de 42-jarige Limburger woensdagavond bekendgemaakt. Eerder meldden minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) zich als kandidaat-lijsttrekker voor de partij.

Met zijn kandidaatstelling wil Van Helvert „de Randstad en de regio verbinden”, zegt hij tegen het AD. Hij was ontevreden dat er zich met De Jonge en Keijzer, die uit Rotterdam en Volendam komen, alleen kandidaten uit „Holland” hebben gemeld. Evenals Keijzer sluit Van Helvert samenwerking met Forum voor Democratie niet uit, hoewel die partij volgens hem wel eerst moeten laten zien dat ze „meer in huis hebben dan het doen van opmerkelijke uitspraken”.

Van Helvert is niet voornemens om premier te worden. Als het CDA na de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 de premier mag leveren, ziet hij die rol het liefst vervuld worden door minister Wopke Hoekstra (Financiën). Hoekstra, die vooraf niet is benaderd door Van Helvert, maakte vorige week bekend niet beschikbaar te zijn als lijsttrekker.

De CDA-leden beslissen begin juli wie lijsttrekker wordt. De deadline voor aanmelding hiervoor is woensdag verlopen.