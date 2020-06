Nipkowschijf naar VPRO-reisserie Stef Biemans, Reissmicrofoon naar podcast

De VPRO-reisserie Brieven aan Andalusië van documentairemaker Stef Biemans heeft donderdag de Zilveren Nipkowschijf gewonnen. De jury van tv-critici en mediajournalisten noemt Biemans „de dichter onder de Nederlandse reisverslaggevers”.

De Nipkowjury verkoos zijn serie boven de twee andere genomineerden: Frontberichten , een productie met vlogs van mensen uit de coronapraktijk, en de tragikomische serie Oogappels.

In Brieven aan Andalusië probeert Biemans in te burgeren in zijn ‘ballingsoord’ Spanje. De Nederlandse tv-maker en zijn gezin moesten in 2018 halsoverkop vluchten uit Nicaragua. Hij verhuisde naar een dorp in de Zuid-Spaanse regio Andalusië. „De speciale vorm die Biemans koos geeft zijn zesdelige reeks meer diepgang dan de gebruikelijke reisseries”, aldus de jury.

Lees ook het interview met Stef Biemans: ‘We willen de deur naar Nicaragua niet dichtdoen’

„Ter inburgering schrijft de programmamaker brieven aan zijn streekgenoten, die hun antwoorden voor de camera zelf voorlezen. Op het moment dat de Andalusiërs dit doen, komt er een glans over hun gezicht. Ze worden gehóórd, en ze zijn bereid hun hart te openen voor de nieuwe bewoner.”

De Zilveren Nipkowschijf is de oudste televisieprijs van Nederland, toegekend sinds 1961 door een jury van critici en mediajournalisten.

In mei was al bekendgemaakt dat Matthijs van Nieuwkerk een Ere Zilveren Nipkowschijf zou krijgen voor het inmiddels gestopte De Wereld Draait Door. De jury: „Een programma dat in zijn tomeloze ambitie en energie een blijvende invloed heeft gehad op het televisielandschap”.

Radioprijs

De Zilveren Reissmicrofoon voor het beste radioprogramma ging dit jaar voor het eerst naar een podcast. Winnaar is Virus Verhalen (NPO Radio 1, NTR) dat de ervaringen laat horen van gewone mensen in tijden van corona. „Een waarachtig tijdsdocument”, schreef NRC al eerder.

Lees ook een terugblik op de Zilveren Reissmicrofoon, sinds 1966: Als je deze prijs wint ‘spring je met je kop tegen het plafond’

De jury schrijft: „De podcast neemt ons mee op een tocht door wachtend en op anderhalve meter afstand levend Nederland. De podcast is prachtig radiofonisch gemaakt. We horen Holland Doc op zijn best. Hier wordt radiodocumentairegeschiedenis geschreven.”

Ook genomineerd waren programmamaker Stefan Stasse (KRO-NCRV) en BNR Nieuwsradio’s The Big Five met Roelof Hemmen. Radiomaker Peter van Bruggen (bekendste programma: Het Weeshuis van de Hits) kreeg de oeuvreprijs, de Ere Zilveren Reissmicrofoon.