Minder rechters op eenvoudige strafzaken door ‘corona-achterstand’

Om de door het coronavirus opgelopen voorraad strafzaken weg te werken, worden eenvoudige zaken tijdelijk door één in plaats van drie rechters behandeld. Ook gaan onlangs gepensioneerde rechters weer aan het werk. Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde plannen van de Raad voor de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie. Door de coronamaatregelen zijn duizenden strafzaken op de plank blijven liggen. De achterstand moet voor eind 2021 zijn weggewerkt.

Door minder zaken voor te laten komen bij de meervoudige kamer, waar een zaak door drie rechters wordt behandeld, kunnen er meer rechtszaken plaatsvinden. De bevoegdheid van de enkelvoudige kamer om maximaal één jaar gevangenisstraf op te leggen, blijft onveranderd. Een rechter in de enkelvoudige kamer kan daarnaast altijd besluiten een zaak door te verwijzen naar de meervoudige kamer.

Eind mei werd al bekend dat het OM meer zaken gaat afhandelen met een strafbeschikking, dus zonder tussenkomst van de rechter. Dit is mogelijk voor overtredingen en misdrijven waarvoor maximaal zes jaar gevangenisstraf kan worden opgelegd, zoals winkeldiefstal en vandalisme. Vorige maand werd daarnaast besloten de openingstijden van rechtbanken en gerechtshoven te verruimen, zodat zittingen ook ’s avonds kunnen worden gehouden.

17.000 strafzaken

Door de uitbraak van het coronavirus vonden tussen half maart en half mei nauwelijks fysieke zittingen plaats. Met name inhoudelijke behandeling van strafzaken werd vooruitgeschoven omdat deze vaak niet schriftelijk of via een videoverbinding kan worden afgedaan. Alleen urgente zaken werden bij uitzondering fysiek behandeld. Daardoor bleven circa 17.000 zaken op de plank blijven liggen bij rechtbanken en gerechtshoven.

Met de huidige werkwijze en personele bezetting is het niet mogelijk om deze achterstand in te halen, stellen de Raad van de Rechtspraak en het OM. De getroffen maatregelen gaan op 1 juli in en zijn van kracht tot de achterstand is weggewerkt. Het streven is dat dit „komend jaar” gebeurt. De maatregelen zorgen ervoor dat niemand berechting ontloopt. Vorige maand stelde het OM geen zaken te seponeren die door de coronacrisis langer blijven liggen.

De afgelopen weken is 75 procent van de geplande rechtszaken behandeld, voornamelijk online, schriftelijk of telefonisch. Wel worden steeds meer strafzaken weer fysiek behandeld. In de rechtszaal zijn onder meer plexiglasschermen geplaatst. Zittingen zijn voorlopig niet toegankelijk voor publiek en slechts een beperkt aantal journalisten kan een zaak fysiek bijwonen.