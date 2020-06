Liverpool kampioen van Engeland na puntverlies City

Liverpool heeft de Premier League gewonnen nadat nummer twee Manchester City donderdag met 2-1 verloor van Chelsea. Met nog zeven speelronden te gaan kan de achterstand van 23 punten van City op Liverpool niet meer ongedaan gemaakt worden. Nooit eerder werd een ploeg in de Premier League zo vroeg in het seizoen kampioen.

Nadat Liverpool op woensdag overtuigend met 4-0 won van Crystal Palace waren alle ogen gericht op de wedstrijd van Manchester City. Bij puntverlies zou Liverpool voor het eerst in dertig jaar het kampioenschap binnenhalen. Bij rust stond Chelsea al met 1-0 voor en ondanks een snelle gelijkmaker na rust, was een penalty van de Braziliaanse speler Willian in de slotfase beslissend.

De club van Nederlands Elftal-spelers Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum was bezig aan een ijzersterk seizoen. In slechts drie wedstrijden werd puntverlies geleden. Vorig seizoen sleepte Liverpool al de Champions League, de Supercup en de Wereldbeker voor clubteams binnen.

Na de uitslag togen tientallen Liverpoolfans naar Anfield Road, de thuishaven van Liverpool om de titel te vieren. Of er een kampioensfeest gehouden zal worden is niet duidelijk. Het Verenigd Koninkrijk is er als een van de weinige landen in Europa nog niet in geslaagd de uitbraak van het coronavirus in het land onder controle te krijgen.